احذر من هاتفك الذكي.. 3 عادات سيئة تهدد حياتك

منذ ظهور الهواتف المحمولة فى تسعينيات القرن الماضي أصبحت أحد أساسيات حياة المليارات اليومية، خاصةً مع بداية ظهور الهواتف الذكية فى أخر 10 سنوات بصورة أكثر تطورًا، جعلت إستخدامها بشكل شبه متواصل أشبه بالإدمان، وهو الأمر البالغ الخطورة لما يعود على الإنسان بأكثر من مشكلة، ناهيك عن الضرر الذى يلحق بهاتفك الذكي نفسه.





إيلون ماسك من قبل:" لا داعي للخوف من أن نصبح مجرد روبوتات في المستقبل.. لقد أصبحنا هكذا بالفعل بسبب التصاقنا طوال اليوم بهواتفنا الذكية ". وبحسب فون آرينا التقني، قال





لذلك يستعرض أبرز 3 عادات قد تلحق ضررًا بالغًا بهاتفك الذكي، وتقلل من كفاءته فى أقل وقت ممكن، لذلك عليك التوقف عنها فورًا.





1- النظر بصورة مستمرة الي الهاتف

وتزيد هذه العادة فرص الإصابة بالعديد من الأمراض النفسية مثل الاكتئاب و الوسواس القهري، لذلك عليك من وقت لأخر أن تترك هاتفك وتمارس حياتك الطبيعية بصورة أكبر.





2- التقاط صور أو فيديو بدلًا من الاستمتاع بالحدث نفسه

أصبح هذا المشهد مالوفًا بكثرة فى أى حدث أو مناسبة، تري العشرات من الأشخاص يتركون متابعة الحدث مباشرةً، وينشغلون بإلتقاط الصور أو الفيديو، ونفس الأمر عند السفر لمكان ما لقضاء أجازتك والإنشغال بالتصوير فقط.





5- إدمان الألعاب الخطرة على هاتفك الذكي

تسببت هذه العادة السيئة فى مصرع العشرات من الأشخاص حول العالم، بسبب إنشغالهم عن متابعة الطريق أو الإمتناع عن النوم وتناول الطعام، لتحقيق أقصي درجة من الفوز فيها، وبالتالى التعرض لوعكات صحية خطرة.





وأبضًا هناك اليئة فى حصد ارواح الشعرات من قبل، وحذر معاب قد تسبب موتك مباشرةً مثل لعبة بوكيمون جو التى يتطلب لعبها التحرك بهاتفك الذكي، وحصدت أرواح الكثيرين على مدار العام الماضي.



