AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كلمة عيد الأضحى.. الملك سلمان: إجراءات الحج هذا العالم هدفها حماية ضيوف الرحمن.. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
وجه العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كلمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وإقامة موسم الحج في ظروف استثنائية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وقال الملك سلمان إن العالم يمر بظروف استثنائية عصيبة ألقت بآثارها على الإنسانية جمعاء.

وأضاف:"مع تفشي الجائحة اقتصر الحج هذا العام على عدد محدود "، مشيرا إلى أن "إجراءات الحج هذا العالم هدفها حماية ضيوف الرحمن من آثار الوباء".

وتابع:" الحج هذا العام أوجب على الأجهزة الرسمية جهودا مضاعفة، وأسأل الله الأمن والأمان للمواطنين ولكل المقيمين على أرض المملكة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الملك سلمان في كلمة بمناسبة عيد الفطر: العالم يواجه جائحة صحية واقتصادية غير مسبوقة

هيئات الإفتاء في العالم: قرار السعودية بإقامة الحج بأعداد محدودة حماية لضيوف الرحمن

نقابة الأشراف: إقامة الحج بأعداد محدودة يخفف من آلام المسلمين في ظل الظروف الراهنة

أمراء وملوك الدول العربية يطمئنون على صحة الملك سلمان

ديانا حداد تدعو بالشفاء لخادم الحرمين الشريفين.. حفظ الله ملكنا الغالي

السعودية: لن يؤدي أي مسئول فريضة الحج هذا العام

ترشيحاتنا

شاهد.. رياح شديدة تهب على المدينة المنورة وتقتلع اللوحات والمظلات

كائنات فضائية.. تغريدة مثيرة للجدل لـ إيلون ماسك عن الأهرامات ورمسيس الثاني

العشاء الأخير للأميرة ديانا.. أسرار جديدة يكشفها طاهي الملكة إليزابيث.. فيديو

أخبار الفن .. عمرو دياب يحقق مليونا في يوم بـ يا بلدنا يا حلوة .. حنان ترك تحمس جمهورها بتغريدة .. وانفصال كيم كارداشيان وكاني ويست

حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة.. فيديو وصور

الحرب الباردة تشتعل بين فايلر وصالح جمعة في الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رمي جمرات معقمة..حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة| صور

بـ لوك جديد.. أمل رزق تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

لأول مرة .. صور مسربة لـ بيجو 3008 موديل 2021