كلمة عيد الأضحى.. الملك سلمان: إجراءات الحج هذا العالم هدفها حماية ضيوف الرحمن.. فيديو

وجه العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كلمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وإقامة موسم الحج في ظروف استثنائية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.





وقال الملك سلمان إن العالم يمر بظروف استثنائية عصيبة ألقت بآثارها على الإنسانية جمعاء.





وأضاف:"مع تفشي الجائحة اقتصر الحج هذا العام على عدد محدود "، مشيرا إلى أن "إجراءات الحج هذا العالم هدفها حماية ضيوف الرحمن من آثار الوباء".





وتابع:" الحج هذا العام أوجب على الأجهزة الرسمية جهودا مضاعفة، وأسأل الله الأمن والأمان للمواطنين ولكل المقيمين على أرض المملكة".



