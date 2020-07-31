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أخبار البلد

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لـ الذرة الشامية لشهر أغسطس

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:51 ص
الذرة الشامية
الذرة الشامية
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شيماء مجدي
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر أغسطس.

أعد التوصيات معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وتمثلت في التالي:

تجنب التعطيش ( إطاله فترات الرى خاصة أثناء التزهير ) حتى لا يؤثر على عملية التلقيح والاخصاب وبالتالى يقل المحصول وتجنب ايضًا التغريق (زيادة ماء الرى) حتى لا يؤدى إلى إصفرار الأوراق فيقل حجم الكيزان وبالتالى يقل المحصول.

الامتناع عن إجراء عمليتى التوريق ( إزاله الأوراق الخضراء من النباتات) او التطويش (إزاله الجزء العلوى من النباتات ) بغرض تغذية المواشى ، حيث أن إجراء التوريق والتطويش يؤدى إلى حرمان النباتات من تكوين الماده الجافه وبالتالى نقل المحصول .
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