السيسي يهنىء السعودية بقيادة الملك سلمان على التنظيم الناجح للحج

قال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود علي التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام الذي واكب ظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا.





وأضاف راضي أن الرئيس اكد ان الامر يعكس مدي قدرة المملكة وخبرتها الواسعة وحرصها علي تحمل تلك المسؤولية المقدسة باقامة كبري الشعائر الاسلامية ولتمكين المسلمين باداء مناسك فريضة الحج بعد تطبيق اجراءات احترازية حرصت علي تحقيق اعلي معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم.