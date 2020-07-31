لمواجهة كورونا.. اختفاء مظاهر احتفالات عيد الأضحى بحديقة فريال التاريخية بأسوان.. فيديو وصور

لا تزال الأجواء الهادئة تحتوى المواقع المختلفة التى كان يرتادها ويتردد عليها المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ وذلك نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الأجهزة المعنية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) .
فالمواطن يعيش خلال هذه الأيام لحظات مختلفة فالحدائق والمتنزهات مغلقة للحفاظ على سلامته وأسرته ضمن الجهود المبذولة لمنع التجمعات ولتحقيق الإنحصار المطلوب للوباء وإنخفاض أعداد المصابين .
وفى محافظة أسوان أقصى الجنوب تلقى اليوم " صدى البلد " الضوء على أبرز المزارات والمتنزهات وهى " حديقة فريال التاريخية " بمدينة أسوان والتى كان يرتادها المواطنين والزائرين من مختلف محافظات الجمهورية للإستمتاع بالأجواء المعتدلة فى الطقس لكون الحديقة مطلة على صفحة نهر النيل الخالد ، فكل مظاهر الإحتفال التى كانت تحدث فى السنوات السابقة أختفت تمامًا خلال العيد الحالى .
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فحديقة فريال كان لها طقوس خاصة يتوارثها الأجيال جيل بعد جيل وهى تتمثل فى حرصهم على زيارتها لمختلف الأفراد بمختلف أعمارهم السنية من الشباب والأطفال وكبار السن والسيدات على مدار أيام العيد حيث كانت تمتلئ الحديقة بالمواطنين من الأسر والعائلات الأسوانية فى السنوات الماضية طوال أيام عيد الفطر وذلك نظرًا لأنها تقع فى موقع متميز لكونها مطلة مباشرة على نهر النيل وتمتلك العديد من الأشجار والمسطحات الخضراء.
وأوضح عمر حماده بأن الأسر المختلفة كانت خلال أيام العيد تصطحب أبناءها للتواجد بحديقة فريال، ويفترشون فى أماكنها المختلفة ويأخذون معهم الفسيخ الأسواني المميز والبصل الأخضر والليمون، والبعض يفضل الشطة الحمراء عليه، ويفترشون الحديقة ويجلسون وسطها فى جو يكسوه الفرحة والسعادة بالعيد.
وتجدر الإشارة إلى أن حديقة الأميرة فريال تعد بانوراما جمالية على صفحة نهر النيل الخالد عند الطرف الجنوبى لمدينة أسوان حيث تم إنشاؤها في أربعينيات القرن الماضي وسميت ولا تزال تسمى بإسم الأميرة فريال كبرى بنات الملك فاروق الأول حيث سميت بهذا الإسم عقب إهداء الملك فاروق هذه الحديقة لابنته الكبرى فى عيد ميلادها .
وقد ظلت حديقة فريال على مدار السنين مقصدا للزائرين من مختلف بلدان العالم للإستماع بمشاهدة منظر الغروب حينما تحتضن الشمس مياه النيل فى لوحة فنية لم تتكرر، ومن أجل ذلك السبب أنشئت الحديقة بعد انشاء فندق كتراكت القديم والذى يرجع تاريخه إلى عام 1899، وألحقت به الحديقة والتى تحولت من مدرجات كبيرة مغطاة خصصت لنزلاء الفندق لمشاهدة الغروب إلى حديقة كبيرة من اهم المزارات السياحية بأسوان.
وتحولت حديقة فريال من مجرد ساحة مدرجات لمشاهدة منظر الغروب إلى حديقة تاريخية تضم عددًا من الأشجار النادرة حيث تبلغ مساحتها 7 أفدنة كانت فى البداية مجرد ساحة من بها صخور طبيعية على شكل مدرجات وتضم عدد من الأشجار وتطل على النيل حيث يرجع تاريخ الصخور التى كانت موجودة بها إلى العصر الرومانى وبالفعل عثر على بعض النقوش المدونة عليها .
أما عن الأشجار النادرة التى تضمها الحديقة فإنها تزخر بالعديد من الأشجار التى يتجاوز عمرها أكثر من 100 عام حيث أنه من ضمن ذلك شجرة تخزين المياه التى لا توجد مثليتها سوى بدولة السودان، وتعتبر مميزة فى قدرتها على تخزين المياه فى ساقها وتستخدم من أجل هذا الغرض فى المناطق التى تكثر بها السيول والأمطار، وتتجاوز عمرها أكثر من مائة عام.
ومن ضمن الأشجار أيضا شجر "الجميز" والذى يتجاوز عمره 100 عام أيضًا ، فضلًا عن شجرة تدعى المشطورة والذى يبلغ عمرها نفس العمر كذلك.
ويعد الكاتب الراحل عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد والملك فاروق أهم زائرى الحديقة لممارسة الهوايات المختلفة حيث كان العقاد يتردد عليها بإستمرار للإستماع بهوايته فى القراءة، فضلًا عن الملك فاروق الذى كان يحرص على زيارتها عند وصوله محافظة أسوان .
فالمواطن يعيش خلال هذه الأيام لحظات مختلفة فالحدائق والمتنزهات مغلقة للحفاظ على سلامته وأسرته ضمن الجهود المبذولة لمنع التجمعات ولتحقيق الإنحصار المطلوب للوباء وإنخفاض أعداد المصابين .
وفى محافظة أسوان أقصى الجنوب تلقى اليوم " صدى البلد " الضوء على أبرز المزارات والمتنزهات وهى " حديقة فريال التاريخية " بمدينة أسوان والتى كان يرتادها المواطنين والزائرين من مختلف محافظات الجمهورية للإستمتاع بالأجواء المعتدلة فى الطقس لكون الحديقة مطلة على صفحة نهر النيل الخالد ، فكل مظاهر الإحتفال التى كانت تحدث فى السنوات السابقة أختفت تمامًا خلال العيد الحالى .
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العيد فرحة.. طقوس وعادات أسوانية خاصة فى الاحتفال بعيد الأضحى
فحديقة فريال كان لها طقوس خاصة يتوارثها الأجيال جيل بعد جيل وهى تتمثل فى حرصهم على زيارتها لمختلف الأفراد بمختلف أعمارهم السنية من الشباب والأطفال وكبار السن والسيدات على مدار أيام العيد حيث كانت تمتلئ الحديقة بالمواطنين من الأسر والعائلات الأسوانية فى السنوات الماضية طوال أيام عيد الفطر وذلك نظرًا لأنها تقع فى موقع متميز لكونها مطلة مباشرة على نهر النيل وتمتلك العديد من الأشجار والمسطحات الخضراء.
وأوضح عمر حماده بأن الأسر المختلفة كانت خلال أيام العيد تصطحب أبناءها للتواجد بحديقة فريال، ويفترشون فى أماكنها المختلفة ويأخذون معهم الفسيخ الأسواني المميز والبصل الأخضر والليمون، والبعض يفضل الشطة الحمراء عليه، ويفترشون الحديقة ويجلسون وسطها فى جو يكسوه الفرحة والسعادة بالعيد.
وتجدر الإشارة إلى أن حديقة الأميرة فريال تعد بانوراما جمالية على صفحة نهر النيل الخالد عند الطرف الجنوبى لمدينة أسوان حيث تم إنشاؤها في أربعينيات القرن الماضي وسميت ولا تزال تسمى بإسم الأميرة فريال كبرى بنات الملك فاروق الأول حيث سميت بهذا الإسم عقب إهداء الملك فاروق هذه الحديقة لابنته الكبرى فى عيد ميلادها .
وقد ظلت حديقة فريال على مدار السنين مقصدا للزائرين من مختلف بلدان العالم للإستماع بمشاهدة منظر الغروب حينما تحتضن الشمس مياه النيل فى لوحة فنية لم تتكرر، ومن أجل ذلك السبب أنشئت الحديقة بعد انشاء فندق كتراكت القديم والذى يرجع تاريخه إلى عام 1899، وألحقت به الحديقة والتى تحولت من مدرجات كبيرة مغطاة خصصت لنزلاء الفندق لمشاهدة الغروب إلى حديقة كبيرة من اهم المزارات السياحية بأسوان.
وتحولت حديقة فريال من مجرد ساحة مدرجات لمشاهدة منظر الغروب إلى حديقة تاريخية تضم عددًا من الأشجار النادرة حيث تبلغ مساحتها 7 أفدنة كانت فى البداية مجرد ساحة من بها صخور طبيعية على شكل مدرجات وتضم عدد من الأشجار وتطل على النيل حيث يرجع تاريخ الصخور التى كانت موجودة بها إلى العصر الرومانى وبالفعل عثر على بعض النقوش المدونة عليها .
أما عن الأشجار النادرة التى تضمها الحديقة فإنها تزخر بالعديد من الأشجار التى يتجاوز عمرها أكثر من 100 عام حيث أنه من ضمن ذلك شجرة تخزين المياه التى لا توجد مثليتها سوى بدولة السودان، وتعتبر مميزة فى قدرتها على تخزين المياه فى ساقها وتستخدم من أجل هذا الغرض فى المناطق التى تكثر بها السيول والأمطار، وتتجاوز عمرها أكثر من مائة عام.
ومن ضمن الأشجار أيضا شجر "الجميز" والذى يتجاوز عمره 100 عام أيضًا ، فضلًا عن شجرة تدعى المشطورة والذى يبلغ عمرها نفس العمر كذلك.
ويعد الكاتب الراحل عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد والملك فاروق أهم زائرى الحديقة لممارسة الهوايات المختلفة حيث كان العقاد يتردد عليها بإستمرار للإستماع بهوايته فى القراءة، فضلًا عن الملك فاروق الذى كان يحرص على زيارتها عند وصوله محافظة أسوان .