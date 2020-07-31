AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ قنا يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الأضحى المبارك.. صور

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:38 م
محافظ قنا
محافظ قنا
Advertisements
يوسف رجب

زار اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، عدد من دور الرعاية بمدينتي  نجع حمادي وقنا لمشاركة الأطفال الأيتام فرحتهم واحتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

,اطمأن الداودى، على الخدمات المقدمة للأطفال وتطوير تلك الدور لتلبى احتياجاتهم،  رافقه خلال الزيارة كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلى السكرتير المساعد، و الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف، و حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استهل محافظ قنا، والقيادات التنفيذية، جولتهم بزيارة دار الرحمة الإسلامية لرعاية الطفولة بمدينة نجع حمادي، تلاها مؤسسة أحمد جبرة لرعاية الأيتام ومقرىّ الجمعية الخيرية القبطية الأرثوذكسية لرعاية الأيتام بنين وبنات بمدينة قنا.

وأكد محافظ قنا، تقديم كل سبل الدعم والرعاية الكاملة للأطفال الأيتام والعمل على توفير كافة متطلباتهم واحتياجاتهم.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد و إدخال البهجة والسرور عليهم، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الرعاية  وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال فهم جزء لا يتجزأ من كيان مجتمعنا.

وأشار محافظ قنا، إلي التنسيق مع الجهات التنفيذية ومديرية التضامن الاجتماعى لبحث سبل تطوير دور رعاية الأطفال وتقديم الدعم والمساعدة لهم وتوفير سبل الحياة الكريمة.


اقرأ أيضًا :

حلمى محسب قائمًا بأعمال عميد كلية الإعلام بجامعة جنوب الوادى

محافظ قنا يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الأضحى المبارك.. صور
محافظ قنا يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الأضحى المبارك.. صور
محافظ قنا يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الأضحى المبارك.. صور
محافظ قنا يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الأضحى المبارك.. صور
محافظ قنا يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الأضحى المبارك.. صور
محافظ قنا يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الأضحى المبارك.. صور
محافظ قنا يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الأضحى المبارك.. صور
محافظ قنا يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الأضحى المبارك.. صور
محافظ قنا يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الأضحى المبارك.. صور
محافظ قنا يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الأضحى المبارك.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هدايا مادية وعينية.. محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام فرحة العيد.. صور

عيد الفطر.. محافظ قنا يهدى مرضى مستشفيات الحميات والصدر أدوات مكافحة العدوى

محافظ الغربية: 500 جنيه عيدية الأطفال بدار الشابات المسلمات ورضوي للأيتام

محافظ قنا يوزع الهدايا على الأطفال الأيتام في أول أيام عيد الفطر

لتقديم الدعم.. محافظ قنا يزور أسرة عامل نظافة توفى أثناء تأدية عمله

شاهد..500 جنيه عيدية محافظ الغربية للأطفال الأيتام بمناسبة عيد الأضحي

ترشيحاتنا

أمامك فرصة.. الأزهر يحدد آخر موعد لأداء صلاة العيد

أسوأ من كساد 2008 بمراحل..اقتصاد منطقة اليورو يسجل انهيارًا تاريخيا بسبب كورونا

من داخل مجزر البساتين.. عمليات الذبح الآمنة للأضاحي

غدا..مطار الكويت الدولي يستأنف رحلاته التجارية بعد 6 أشهر من توقفها

من استيقظ من نومه الآن وحتى الظهر.. صلاة عيد الأضحى لم تفت

انخفاض أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى.. عيار 21 بـ 871 جنيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفتة.. 6 وصفات متنوعة ولذيذة.. أغربها الكباب واللسان

سائح سويسري يوزع ألعابا على الأطفال فى العيد بالأقصر

كورنيش المنيا يتحول من مزار سياحي إلى مكان خال من المواطنين فى العيد.. والسبب كورونا.. صور