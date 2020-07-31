محافظ قنا يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الأضحى المبارك.. صور

زار اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، عدد من دور الرعاية بمدينتي نجع حمادي وقنا لمشاركة الأطفال الأيتام فرحتهم واحتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

,اطمأن الداودى، على الخدمات المقدمة للأطفال وتطوير تلك الدور لتلبى احتياجاتهم، رافقه خلال الزيارة كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلى السكرتير المساعد، و الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف، و حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



استهل محافظ قنا، والقيادات التنفيذية، جولتهم بزيارة دار الرحمة الإسلامية لرعاية الطفولة بمدينة نجع حمادي، تلاها مؤسسة أحمد جبرة لرعاية الأيتام ومقرىّ الجمعية الخيرية القبطية الأرثوذكسية لرعاية الأيتام بنين وبنات بمدينة قنا.

وأكد محافظ قنا، تقديم كل سبل الدعم والرعاية الكاملة للأطفال الأيتام والعمل على توفير كافة متطلباتهم واحتياجاتهم.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد و إدخال البهجة والسرور عليهم، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الرعاية وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال فهم جزء لا يتجزأ من كيان مجتمعنا.

وأشار محافظ قنا، إلي التنسيق مع الجهات التنفيذية ومديرية التضامن الاجتماعى لبحث سبل تطوير دور رعاية الأطفال وتقديم الدعم والمساعدة لهم وتوفير سبل الحياة الكريمة.





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