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تعليم

حلمى محسب قائمًا بأعمال عميد كلية الإعلام بجامعة جنوب الوادى

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:12 م
حلمى محسب
حلمى محسب
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يوسف رجب

أصدر الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، قرارًا بتكليف الدكتور حلمى محمود محمد أحمد محسب رئيس قسم الإعلام الإلكترونى ووكيل كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال لشئون التعليم والطلاب، للقيام بأعمال عميد الكلية.


وأشار رئيس الجامعة، إلى أن قرار التكليف لحين صدور قرار بتعيين عميد للكلية، وذلك بعد انتهاء فترة العمادة للدكتوره هاله نوفل عميد الكلية السابق.


وأوضح رئيس الجامعة، بأنه تقدم لعمادة كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال الدكتورة هالة كمال نوفل، عميد الكلية السابق والدكتور حلمى محسب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد محفوظ الزهرى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.


يذكر أن لجنة اختيار العمداء بجامعة جنوب الوادى، عقدت فى شهر يونيو الماضي برئاسة الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق والدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.


كما تضم كلا من: والدكتور حفنى إسماعيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، والدكتور سيد طه، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، والدكتور محمد أحمد على، عميد كلية الزراعة السابق، والدكتور صلاح مصطفى صالح، الأستاذ بكلية الطب، والدكتور أحمد على عثمان، الأستاذ بكلية التربية النوعية.


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