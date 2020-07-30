38 بينهم 5 أطفال | ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس قنا - سوهاج الصحراوي

أسفر حادث انقلاب أتوبيس نقل عام، بالكيلو 50 بطريق قنا- سوهاج الصحراوى الشرقى " الجيش" عن إصابة 38 شخصا بينهم 5 أطفال، تم نقلهم جميعًا لمستشفى قنا الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

























تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق اسعاف قنا، بوقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل عام بطريق قنا سوهاج الصحراوي الشرقي" الجيش" بالكيلو 50 ، نتج عنه إصابة كل من : هاني جرجس شحاته 28 عاما، وليد عبد الجواد أمين 38 عاما، أحمد فتحي سنوسي 30 عاما، أحمد ادريس حسن 27 عاما، عمر أبو الحجاج زكي 20 عاما، أحمد حسن أبو المجد 25 عاما، الشيباني صلاح عبد العال 24 عاما.













و إصابة كل من : محمد عبد السميع قريش 19 عاما، البدري عنتر البدري 19 عاما، محمد حماد سليمان 38 عاما، محمد كمال مجدي 34 عاما، طارق حجاج سيد 24 عاما، سيد حسن محمد 30 عاما، محمود ثابت محمود 26 عاما، حسن شحات سيد 29 عاما، نهاد مصطفى حسين 27 عاما، مصطفى عبد الدايم مصطفى 24 عاما، سحر محمد أحمد يوسف 50 عاما.









و أحمد عبد الستار محمد 30عام، عبير كامل النجار 23 عاما، قاسم محمد علي 4 أعوام، ايزيس ذكرى جرجس 26 عاما، حسني محمد أحمد 26عاما، اسلام محمد عبد الفتاح 19عاما، مريم أحمد حساني 7 أعوام، كريمه حمزه حسين 30عاما، عبد الرحمن محمد أبوبكر 22 عاما، سنه محمد ابراهيم 61 عاما، مروه محمد أبوبكر 16 عاما.

























و إصابة كل من : ابراهيم محمد أبوبكر 18 عاما، أحمد حساني حسنين 38 عاما، جنا أحمد حساني 6 أعوام، نوران أحمد حسان 3 أعوام، أحمد رمضان مرضى 19 عاما، عبد الرحمن عبد الوهاب محمد 29 عاما، يوسف حسان محمد 26 عاما، يوسف ابراهيم سيد 13عاما، عبد الرؤوف شكري محمد 40 عاما.