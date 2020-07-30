أسرة ضحية إطلاق النار في السعودية: مات صائمًا.. ونناشد الدولة سرعة التدخل لدفن جثمانه.. شاهد

أحزان بكل تفاصيل وألوان الألم والعجز مرسومة على الوجوه، ودموع مكبوتة فى عيون أسرتى الشهيدين عادل عبد الإمام وعز الدين محمد عبد الشافى، بقرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادى بمحافظة قنا ، بعد الحادث الغادر الذى تعرضا له غدرًا وظلمًا على يد شخص سعودى.









الشهيد عادل عبد الإمام، البالغ من العمر 37 عاما، قضى منها 15 عامًا فى عمل النجارة بدولة السعودية، ترك وراءه 5 أبناء" 3 أولاد وبنتان"، أكبرهم 9 أعوام وأصغرهم عامين كان ينتظر والده الشهيد لإجراء عملية معقدة فى العين.





قال فتح الله عبد الإمام حسين، شقيق الشهيد: "شقيقى يعمل نجارا فى السعودية منذ فترة طويلة جاوزت 15 عامًا، ولم يحدث فى يوم من الأيام أن حدث خلاف بينه وبين أحد هناك، لكن للأسف جاءنا خبر بوفاة شقيقى وابن عمى على يد شخص سعودى، بعد خلاف بسيط حدث معه حول تركيب ماسورة سباكة، ورفضه ذلك لأنه يعمل نجارا ولا يفهم فى السباكة، فباغتهم بطلقات نارية من الخلف غدرًا وظلمًا".







وأضاف شقيق شهيد الغربة: "شقيقى يعرفه الجميع بحسن الخلق وسعيه الدائم على رزقه من أجل أبنائه وأسرته هنا فى نجع حمادى، فله من الأبناء 3 أولاد وبنتان، يحتاجون من ينفق عليهم ويرعاهم، وكان حريصًا على ذلك لكن يد الغدر حرمتهم من أبيهم وحرمتنا من شقيقنا".







وطالب الدولة بسرعة التدخل لإحضار جثمانى شقيقه وابن عمه لدفنهم فى مقابرهم بقرية البطحة بنجع حمادى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للقصاص العادل رغم أن القصاص لن يعوض الخسارة أو يعالج مرارة الفقد.



فيما قال عرفة محمد، ابن عم الشهيد: "ابن عمى مواطن سافر منذ 9 أشهر للسعودية بعد فترة إجازته السنوية، لكن هذه المرة كانت الأخيرة بعد الحادث الغادر الذى تعرض له على يد صاحب العمل الذى أطلق عليه هو وابن عمى الآخر رصاصات الغدر لرفضهما القيام بعمل آخر غير النجارة التى يعملان بها منذ ذهابهما للسعودية". فيما قال عرفة محمد، ابن عم الشهيد: "ابن عمى مواطن سافر منذ 9 أشهر للسعودية بعد فترة إجازته السنوية، لكن هذه المرة كانت الأخيرة بعد الحادث الغادر الذى تعرض له على يد صاحب العمل الذى أطلق عليه هو وابن عمى الآخر رصاصات الغدر لرفضهما القيام بعمل آخر غير النجارة التى يعملان بها منذ ذهابهما للسعودية".