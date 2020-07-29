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محافظات

محافظ قنا يتابع الأعمال الإنشائية بالمكتبة الإقليمية بطريق مجمع المواقف

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:08 م
الأعمال الإنشائية
الأعمال الإنشائية بالمكتبة الإقليمية
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يوسف رجب

  • تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها بالمكتبة الإقليمية بطريق مجمع المواقف بمدينة قنا.


رافقه خلال الزيارة المهندسة ابتسام صموئيل مدير عام مديرية الإسكان و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


أوضح محافظ قنا، أنه يجري تنفيذ المبنى الرئيسي من المكتبة على مساحة 800 متر مربع من إجمالي مساحة 4000 متر مربع المخصصة لإنشاء المكتبة الاقليمية، موجهًا بالانتهاء من الأعمال الإنشائية في المواعيد المحددة للبدء في أعمال التشطيبات النهائية بالمبني.


وأشار محافظ قنا، إلى أن المكتبة ستتيح لأبناء المحافظة الخدمات الثقافية والعلمية وتوفير الفرصة للشباب لاستثمار أوقات فراغهم بشكل ايجابي و إبعادهم عن الأفكار المتطرفة والهدامة من خلال رفع الوعي الثقافي لديهم، حيث ستضم " مكتبة رقمية- نادي لتكنولوجيا المعلومات- برامج تدريبية للكوادر الفنية- قاعات حاسب آلي".


أشارت المهندسة ابتسام صموئيل، إلى أن الأعمال الإنشائية بالمكتبة تتم تحت اشراف كامل من مديرية الاسكان، وأوضحت ان المبنى الرئيسي للمكتبة سوف يتكون من ٥ طوابق فيما تبلغ التكلفة الاجمالية  للمكتبة ٦٠ مليون جنيه.


وأضافت صموئيل، بأنه من المقرر انتهاء المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية نهاية شهر أغسطس القادم والتي تشمل" الاساسات -البدروم – الطابق الأرضي" ومن ثم يتم استكمال الطوابق العلوية و أعمال التشطيبات.


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محافظ قنا يتابع الأعمال الإنشائية بالمكتبة الإقليمية بطريق مجمع المواقف
محافظ قنا يتابع الأعمال الإنشائية بالمكتبة الإقليمية بطريق مجمع المواقف
محافظ قنا يتابع الأعمال الإنشائية بالمكتبة الإقليمية بطريق مجمع المواقف
محافظ قنا يتابع الأعمال الإنشائية بالمكتبة الإقليمية بطريق مجمع المواقف
محافظ قنا يتابع الأعمال الإنشائية بالمكتبة الإقليمية بطريق مجمع المواقف
محافظ قنا يتابع الأعمال الإنشائية بالمكتبة الإقليمية بطريق مجمع المواقف
محافظ قنا يتابع الأعمال الإنشائية بالمكتبة الإقليمية بطريق مجمع المواقف
محافظ قنا يتابع الأعمال الإنشائية بالمكتبة الإقليمية بطريق مجمع المواقف
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