عودة مرشح النور تربك أرقام مرشحى انتخابات مجلس الشيوخ بقنا

تسبب قبول الطعن المقدم من مرشح حزب النور بقنا، فى حالة ارتباك بين عدد من المرشحين المحتملين فى انتخابات مجلس الشيوخ، بعد تغيير أرقامهم التى تم طباعتها على اللافتات والاستيكرات الإعلانية.





بعدما انتهت قائمة أسماء مرشحى الفردى، على رقم ٤١، أعيد وضع مرشح النور فى أرقام الثلاثينيات، ليصبح إجمالي عدد المرشحين بقنا ٤٢ مرشحا وتتبدل أرقام المرشحين.





تبديل الأرقام تسبب فى حيرة للمرشحين والناخبين، فالمرشحون مضطرون لإعادة طباعة دعايتهم بالأرقام الجديدة لضمان تصويت الصحيح من قبل كبار السن و غير المتعلمين.





كما أن الكثير من الناخبين تعود على الذهاب إلى اللجان الانتخابية بأرقام المرشحين الراغب فى اختيارهم، لتيسير عملية و وقت التصويت.





وكانت لجنة تلقى أوراق المرشحين لمجلس الشيوخ، بمحكمة قنا الابتدائية، استبعدت ٦ مرشحين محتملين، لأسباب متنوعة، من إجمالى عدد المتقدمين و البالغ وقتها ٤٧ مرشحا، ليصبح الاجمالى ٤١ مرشحا، و بعد قبول الطعن أصبح الاجمالى ٤٢ مرشحا.





اقرأ أيضًا :

بحضور المحافظ.. نقابة التمريض تكرم 64 ممرضة في قنا





مجلس جامعة جنوب الوادي يقرر بدء الدراسة بكليتي الألسن والحاسبات بالغردقة



