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محافظات

بحضور المحافظ.. نقابة التمريض تكرم 64 ممرضة في قنا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:03 ص
صدى البلد
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يوسف رجب

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الحفل الذي أقامته نقابة التمريض في أحد الفنادق بمدينة قنا؛ لتكريم عدد من أعضاء نقابة التمريض العاملين بمستشفى الحميات والصدر بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور سيد الكاشف مدير مستشفى الحميات، و أسماء رمضان نقيب عام التمريض بقنا وعدد من الممرضين والممرضات.

أعرب محافظ قنا، عن سعادته للمشاركة في هذه الاحتفالية، مثنيًا على الدور البطولي الشجاع لأفراد التمريض في مواجهة فيروس كورونا المستجد بمختلف المستشفيات التي خصصت لعزل المصابين بالفيروس من أهالي المحافظة، قائلا: إن العمل الذي قامت به الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض خلال الشهور الماضية هو مثال يحتذي به في التضحية والفداء.

وأكد محافظ قنا، أن التمريض هو أحد الركائز الأساسية للمنظومة الصحية إضافة إلى أنها رسالة إنسانية سامية في خدمة المرضى.

وأضاف محافظ قنا، أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لقطاع التمريض من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

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وأكدت الدكتورة أسماء رمضان، نقيب عام التمريض بقنا، على الدور الهام الذي قام به أعضاء التمريض في مواجهة فيروس كورونا المستجد وخدمة المرضى المصابين، فضلا عن دور التمريض في القضاء على أخطر الأمراض والأوبئة والوصول بالتطعيمات والأمصال إلى أصعب الأماكن لتجنب العدوى والإصابة بالأمراض.

و أعربت رمضان، عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ قنا على الدعم الدائم وتقديره لهذه المهنة النبيلة والعاملين بها.

وفي نهاية الحفل، محافظ قنا كرم 64 ممرضة من مستشفيات الحميات والصدر ومنحهم شهادات تقدير وهدايا عينية، تقديرًا لجهودهم المبذولة في الارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة وخدمة المرضى.

بحضور المحافظ.. نقابة التمريض تكرم 64 ممرضة في قنا
بحضور المحافظ.. نقابة التمريض تكرم 64 ممرضة في قنا
بحضور المحافظ.. نقابة التمريض تكرم 64 ممرضة في قنا
بحضور المحافظ.. نقابة التمريض تكرم 64 ممرضة في قنا
بحضور المحافظ.. نقابة التمريض تكرم 64 ممرضة في قنا
بحضور المحافظ.. نقابة التمريض تكرم 64 ممرضة في قنا
بحضور المحافظ.. نقابة التمريض تكرم 64 ممرضة في قنا
بحضور المحافظ.. نقابة التمريض تكرم 64 ممرضة في قنا
بحضور المحافظ.. نقابة التمريض تكرم 64 ممرضة في قنا
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