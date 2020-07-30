للقضاء على قوائم الانتظار.. رفع كثافة فصول رياض الأطفال بنسبة 10 % فى قنا

قرر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، رفع كثافة فصول رياض الأطفال بنسبة ١٠٪ بالمدارس الرسمية و الرسمية لغات و الرسمية المتميزة لغات والمدارس الخاصة" عربى - لغات" وذلك خلال العام الدراسى المقبل ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.





وأوضح الداودى، أنه تم إصدار القرار بناء على ما جاء بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والذي يعطى الحق للمحافظ بزيادة الكثافة بما لا يتجاوز 10 %.







وأكد محافظ قنا، أن القرار يهدف إلى القضاء على قوائم انتظار الأطفال من الفئة العمرية "٤ - ٦ " أعوام والسماح لهم بالالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بتلك المدارس وفقا للضوابط والقوانين المحددة لذلك.





و أشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة تسعى ما يتاح لها من إمكانيات لخدمة العملية التعليمية، متمنيًا التوفيق لجميع أبناء المحافظة فى المراحل التعليمية المختلفة.





يذكر أن القانون رقم 139 لسنة 1981 ينص فى مادته السابعة على أنه "يجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة بما لا يتجاوز ١٠٪ من العدد المقرر للفصل".





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