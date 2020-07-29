AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وجه بمساعدة مالية عاجلة.. محافظ قنا يعاين منزل مواطن بقرية أولاد عمرو لإعادة تأهيله

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:10 م
اللواء أشرف الداودي،
اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا
Advertisements
يوسف رجب

توجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إلي محل إقامة مواطن بقرية أولاد عمرو لمعاينة منزله الذي يرغب في إعادة تأهيله وليس لديه القدرة نظرا لظروف أسرته الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.


جاء ذلك في استجابة سريعة لطلب مواطن، ورافقه خلال الزيارة حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عمران، مدير مؤسسة مصر الخير بقنا والأقصر و ياسر عبدالموجود، مدير جمعية تنمية المجتمع بدندرة و عدد من القيادات التنفيذية.


وأعطي محافظ قنا، تعليمات لمديرية التضامن الاجتماعي بإعادة تأهيل المنزل الذي تبلغ مساحته حوالي 75 متر مربع  من خلال مؤسسة مصر الخير وجمعية تنمية المجتمع بدندرة.


كما وجه محافظ قنا، بتقديم مساعدة مالية عاجلة للأسرة، بالإضافة إلى دراسة منحهم إعانة شهرية من خلال مؤسسة مصر الخير.


وأشار وكيل وزارة التضامن بقنا، إلى أنه سيتم دعم الأسرة بالأجهزة الكهربائية اللازمة والأدوات المنزلية والأثاث بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير، بما يضمن توفير كافة الاحتياجات الأساسية للأسرة  وتوفير حياة كريمة لهم.


اقرأ أيضًا :

وجه بمساعدة مالية عاجلة.. محافظ قنا يعاين منزل مواطن بقرية أولاد عمرو لإعادة تأهيله
وجه بمساعدة مالية عاجلة.. محافظ قنا يعاين منزل مواطن بقرية أولاد عمرو لإعادة تأهيله
وجه بمساعدة مالية عاجلة.. محافظ قنا يعاين منزل مواطن بقرية أولاد عمرو لإعادة تأهيله
وجه بمساعدة مالية عاجلة.. محافظ قنا يعاين منزل مواطن بقرية أولاد عمرو لإعادة تأهيله
وجه بمساعدة مالية عاجلة.. محافظ قنا يعاين منزل مواطن بقرية أولاد عمرو لإعادة تأهيله
وجه بمساعدة مالية عاجلة.. محافظ قنا يعاين منزل مواطن بقرية أولاد عمرو لإعادة تأهيله
وجه بمساعدة مالية عاجلة.. محافظ قنا يعاين منزل مواطن بقرية أولاد عمرو لإعادة تأهيله
وجه بمساعدة مالية عاجلة.. محافظ قنا يعاين منزل مواطن بقرية أولاد عمرو لإعادة تأهيله
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتقديم الدعم.. محافظ قنا يزور أسرة عامل نظافة توفى أثناء تأدية عمله

تضامن الغربية: إعادة تأهيل 30 منزلا للأسر الأكثر احتياجا بالسنطة

إعمار 100 منزل للأسر والعائلات الأكثر احتياجا في الغربية ..صور

تطوير منازل وخدمات.. محافظ قنا يتفقد مشروعات حياة كريمة بـ دشنا وأبوتشت..صور

ترشيحاتنا

إخوان تركيا يهاجمون تميم وبشارة بسبب سخرية بلال فضل.. فيديو

عن هجوم عنصري على عامل رعاية أسود| مذيعة في BBC تتلفظ بكلمة خارجة على الهواء..شاهد

فتح محور 26 يوليو.. وأحمد موسي يشكر شركة المقاولون العرب

مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة .. بث مباشر

ملخص وأهداف الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع الجيش.. فيديو

انقطاع المياه عن الساحل الشمالي.. والشركة: إصلاح الكسر أوشك على الانتهاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمسات واختراعات.. «الحذاء والموزة» أسرار هوس محبي السيارات.. صور

طريقة عمل الكتف الضاني.. خطوة بخطوة

3 خطوات للتأكد من وجود ما يكفي من فيتامين "د" داخل الجسم