وجه بمساعدة مالية عاجلة.. محافظ قنا يعاين منزل مواطن بقرية أولاد عمرو لإعادة تأهيله

توجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إلي محل إقامة مواطن بقرية أولاد عمرو لمعاينة منزله الذي يرغب في إعادة تأهيله وليس لديه القدرة نظرا لظروف أسرته الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.



جاء ذلك في استجابة سريعة لطلب مواطن، ورافقه خلال الزيارة حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عمران، مدير مؤسسة مصر الخير بقنا والأقصر و ياسر عبدالموجود، مدير جمعية تنمية المجتمع بدندرة و عدد من القيادات التنفيذية.





وأعطي محافظ قنا، تعليمات لمديرية التضامن الاجتماعي بإعادة تأهيل المنزل الذي تبلغ مساحته حوالي 75 متر مربع من خلال مؤسسة مصر الخير وجمعية تنمية المجتمع بدندرة.





كما وجه محافظ قنا، بتقديم مساعدة مالية عاجلة للأسرة، بالإضافة إلى دراسة منحهم إعانة شهرية من خلال مؤسسة مصر الخير.





وأشار وكيل وزارة التضامن بقنا، إلى أنه سيتم دعم الأسرة بالأجهزة الكهربائية اللازمة والأدوات المنزلية والأثاث بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير، بما يضمن توفير كافة الاحتياجات الأساسية للأسرة وتوفير حياة كريمة لهم.





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