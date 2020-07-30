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حوادث

إصابة 38 شخصا فى انقلاب أتوبيس بـ قنا- سوهاج الصحراوى الشرقى

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:44 م
نقل مصابين
نقل مصابين
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يوسف رجب


أسفر حادث انقلاب أتوبيس بطريق قنا- سوهاج الصحراوى الشرقى" الجيش"، عن إصابة 38 شخصا
بإصابات متنوعة.


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تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل عام، بطريق قنا-
سوهاج الصحراوى الشرقى" الجيش" بالكيلو 50، نتج عنه إصابة 38 شخصا.



من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق اسعاف قنا، بـ 18 سيارة اسعاف
بعضهم من محافظة قنا، لنقل المصابين إلى المستشفيات.


تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وسط حالة استنفار بالمستشفى.



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تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



 






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