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حوادث

الداخلية: ضبط 8 قضايا تهرب وتنفيذ 161 حكما قضائيا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:44 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. 

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 8 قضايا تهريب "ملابس جاهزة - بضائع أجنبية الصنع – سجائر" بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من 18 ألف جنيه، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 32 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، عدم حمل تحقيق شخصية ، إنتهاء فترة التصريح ، تزوير ، مخالفات السائقين ، مخالفات مسطح مائي.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1114 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت 1080 قرص مخدر، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 161 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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