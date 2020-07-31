الداخلية: ضبط 8 قضايا تهرب وتنفيذ 161 حكما قضائيا

إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





وفى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 8 قضايا تهريب "ملابس جاهزة - بضائع أجنبية الصنع – سجائر" بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من 18 ألف جنيه، و فى مجال الأمن العام تم ضبط 32 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، عدم حمل تحقيق شخصية ، إنتهاء فترة التصريح ، تزوير ، مخالفات السائقين ، مخالفات مسطح مائي .





وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1114 مخالفة مرورية متنوعة، و فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت 1080 قرص مخدر، و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 161 حكم قضائى متنوع.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج وذلك