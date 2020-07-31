منعا لزيادة إصابات كورونا.. صحة البرلمان تطالب بتطبيق إجراءات عيد الفطر





وأكد شهاب لـ"صدى البلد"، أهمية تفعيل التباعد الاجتماعي وتقليل الزحام والتجمعات خلال أيام العيد، فضلا عن حظر التنقل والسفر بين المحافظات، لافتا إلى أن هذا العيد يختلف عن نظيره السابق وذلك من خلال قرارات الانفتاح وعودة العمل مرة آخرى بالمطاعم والمقاهي ودور السينما والعبادة.





وشدد النائب على ضرورة تفعيل الرقابة والغرامة على من يخالف الاجراءات الاحترازية، منعا لزيادة أعداد الإصابات والوفيات مرة آخرى بعد انحسارها خلال الأيام الأخيرة، مطالبا الجميع بالالتزام وعدم التهاون في اجراءات الوقاية ومواجهة كورونا.

طالب النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا خلال أيام عيد الأضحى، بنفس القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال عيد الفطر لمواجهة أزمة كورونا.