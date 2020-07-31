بوسى تهنئ الأمتين الإسلامية والعربية بعيد الأضحى





شاركت المطربة بوسى، متابعيها، بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وظهرت بوسي بإطلالة أنيقة حيث ارتدت قميص جينز وشعر قصير، وعلقت "#كل سنه وانتم طيبين #عيد_اضحي_مبارك عليكم وعلي الامة العربية كلها بخير يارب".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة بوسى مشاركتها الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودى يعقوب الفرحان فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.



المسلسل تدور قصته حول كواليس برامج المواهب، فيما بدأ عرض العمل فى 27 نوفمبر 2019 ويعرض على الإنترنت.