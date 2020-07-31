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فن

بوسى تهنئ الأمتين الإسلامية والعربية بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:20 م
بوسي
بوسي
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محمد بدران


شاركت المطربة بوسى، متابعيها، بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت بوسي بإطلالة أنيقة حيث ارتدت قميص جينز وشعر قصير، وعلقت "#كل سنه وانتم طيبين #عيد_اضحي_مبارك عليكم وعلي الامة العربية كلها بخير يارب". 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بوسى مشاركتها الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودى يعقوب الفرحان فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.

المسلسل تدور قصته حول كواليس برامج المواهب، فيما بدأ عرض العمل فى 27 نوفمبر 2019 ويعرض على الإنترنت.

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