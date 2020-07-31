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حوادث

لحظة الإفراج عن 770 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:47 م
لحظة الافراج عن 770
لحظة الافراج عن 770 سجينا بمناسبة عيد الاضحى
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مصطفى الرماح

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن  770 نزيلا اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2020 بعد عقد لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج.


يأتى ذلك استمرارًا لتطبيق وزارة الداخلية الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء، حيث بلغ إجمالى من تم الإفراج عنهم بالعفو (الرئاسى – الشرطى) خلال الفترة من 10 مارس 2020 حتى الآن عدد (19615) نزيلا.


وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.

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