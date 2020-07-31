AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة أنيقة.. هند رضا تهنئ متابعيها بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:10 م
هند رضا
هند رضا
Advertisements
محمد بدران

شاركت الفنانة هند رضا جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هند رضا بإطلالة انيقة وتركت شعرها الأصفر منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وعلقت هند رضا على الصورة قائلة: "كل سنة وانتم طيبين💙 عيد أضحى مبارك عليكم".

يذكر أن الإعلامية هند رضا تعمل فى مجال الإعلام وعرفت كممثلة مؤخرا من خلال مشاركتها فى مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان.

تقدم الفنانة هند رضا برنامجها "لسه فاكر"، الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، في الساعة 8 مساء.

استضافت الفنانة هند رضا على مدار العام، كوكبة كبيرة من النجوم، مثل "هشام ماجد، ورامى صبرى، وأحمد رزق، وهيثم شاكر، ونجلاء بدر، وانجى المقدم، ومحمد رحيم، وشيرى عادل، وأحمد الشامى، وعبير صبري" وغيرهم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأبيض.. هند رضا تظهر بإطلالة صيفية على شاطئ البحر

بملابس البحر.. هند رضا تبرز أنوثتها بإطلالة ساحرة

بإطلالة صيفية.. هند رضا تتألق بالأبيض في أحدث ظهور

بـ قبعة ونظارة.. هند رضا تكشف عن أحدث صورها من إجازتها

بـ جامب سوت.. هند رضا تلفت الأنظار بأنوثتها .. شاهد

بملابس ملفتة.. هند رضا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

أهالى قرية بالشرقية يقيمون صلاة العيد فى الشارع

خبير بشؤون الجماعات يعلن مفاجأة في هجوم محمد ناصر على عزمي بشارة وتميم

ألقوه من الدور الخامس.. تفاصيل جريمة الشرف والبلطجة فى بورسعيد.. محمد دافع عن أخته فكان مصيره القتل.. فيديو وصور

شاهد| محمد صلاح ينشر فيديو لابنته الصغيرة كيان

بعد أزارو.. حرمان حارس المنتخب الأردني من اللعب في السعودية مدى الحياة

رسالة خاصة من زينة عاشور لابنتها جانا عمرو دياب

AdvertisementS

سيدة تقتحم زفاف عريس وتتهمه بحملها منه.. فيديو

طبيب غلابة جديد.. وفاة آخر حالات مستشفي عزل بالدقهلية بسبب كورونا

وفاة مدير مكتب وزير النقل.. ورئيس السكة الحديد ينعيه

ألقوه من الدور الخامس.. تفاصيل جريمة الشرف والبلطجة فى بورسعيد.. محمد دافع عن أخته فكان مصيره القتل.. فيديو وصور

خبير بشؤون الجماعات يعلن مفاجأة في هجوم محمد ناصر على عزمي بشارة وتميم

شاهد.. لحظة هروب المصلين من الشرطة أثناء صلاة العيد

نشر التسامح والمحبة.. مسيحي يذبح الأضحية ويوزعها على جيرانه بالعمرانية..شاهد

ضحية جديدة.. وفاة ممرضة بفيروس كورونا بعد ولادة توأمها

بعد دعوات مشبوهة لحرق العلم.. سفارة الكويت تطالب السلطات المصرية بالتدخل

بعد ترشحه لانتخابات الشيوخ.. مخترع الايفيرمكتين: الدواء المصري يعالج كورونا من جرعة واحدة.. وإنتاج أول 500 جرعة لقاح للمتطوعين الأصحاء

السن 21 سنة والدخل يبدأ من 4 آلاف جنيه.. تعرف على شروط التمويل العقارى للحصول على شقة لمتوسطي الدخل

انخفاض أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى.. عيار 21 بـ 871 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر من 15 طعاما وشرابا ضارا بالقلب والشرايين

رغم تفشي كورونا.. أسباب اختفاء الأنفلونزا الموسمية

لحرق الدهون وهضم أسرع.. طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل