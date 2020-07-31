بإطلالة أنيقة.. هند رضا تهنئ متابعيها بعيد الأضحى

شاركت الفنانة هند رضا جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هند رضا بإطلالة انيقة وتركت شعرها الأصفر منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



وعلقت هند رضا على الصورة قائلة: "كل سنة وانتم طيبين💙 عيد أضحى مبارك عليكم".



يذكر أن الإعلامية هند رضا تعمل فى مجال الإعلام وعرفت كممثلة مؤخرا من خلال مشاركتها فى مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان.



تقدم الفنانة هند رضا برنامجها "لسه فاكر"، الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، في الساعة 8 مساء.



استضافت الفنانة هند رضا على مدار العام، كوكبة كبيرة من النجوم، مثل "هشام ماجد، ورامى صبرى، وأحمد رزق، وهيثم شاكر، ونجلاء بدر، وانجى المقدم، ومحمد رحيم، وشيرى عادل، وأحمد الشامى، وعبير صبري" وغيرهم.





