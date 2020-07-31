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محمود الطوخي: كل دولة في العالم لها قارئ مصري مفضل.. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:33 م
محمود الطوخي
محمود الطوخي
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إبراهيم القادري
قال الشيخ محمود الطوخي القارئ بالإذاعة والتليفزيون، إن الله أنعم عليه بفن قراءة القرآن والأحكام، لافتا إلى أنه سافر إلى جميع دول العالم من خلال دعوات, لقراءة القرآن.

وأضاف محمود الطوخي خلال برنامج أخبار مصر مع الإعلامى أيمن عدلي، أن كل دولة من دول العالم لها قارئ مصري مفضل ويحبونه، مؤكدا أن هناك فرقا بين تقليد قراءة القرآن وبين محاكاة قراءة القرآن.

وأوضح محمود الطوخي ، أن التقليد هو سماع صوت أحد المشايخ بعدها تقوم بتقليده دون أي تجديد أو إضافات من عندك، كما أن بصمة الصوت مثل بصمة الإصبع لا تتشابه.

وتابع: أن المحاكاة هي أخذ المقامات الموسيقية أو المقامات الصوتية التي تجعل القارئ يحيى بيننا حتى بعد موته وتقوم بقراءتها مثله.
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