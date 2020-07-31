محمود الطوخي: كل دولة في العالم لها قارئ مصري مفضل.. فيديو

قال الشيخ محمود الطوخي القارئ بالإذاعة والتليفزيون، إن الله أنعم عليه بفن قراءة القرآن والأحكام، لافتا إلى أنه سافر إلى جميع دول العالم من خلال دعوات, لقراءة القرآن.





وأضاف محمود الطوخي خلال برنامج أخبار مصر مع الإعلامى أيمن عدلي، أن كل دولة من دول العالم لها قارئ مصري مفضل ويحبونه، مؤكدا أن هناك فرقا بين تقليد قراءة القرآن وبين محاكاة قراءة القرآن .





، أن التقليد هو سماع صوت أحد المشايخ بعدها تقوم بتقليده دون أي تجديد أو إضافات من عندك، كما أن بصمة الصوت مثل بصمة الإصبع لا تتشابه. وأوضح محمود الطوخي أنالمشايخ بعدهابتقليدهأيأوالإصبع



