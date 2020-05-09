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ديني

بث مباشر..الشيخ محمود الطوخي يؤم المصلين في مسجد عمرو بن العاص

السبت 09/مايو/2020 - 07:40 م
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
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محمود ضاحي
تواصل إذاعة القرآن الكريم، بث صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص، اليوم السبت، حيث يؤم صلاة العشاء الدكتور عيد علي خليفة أحد أئمة المسجد.

وأوضحت الوزارة، أن صلاة التراويح يؤمها القارئ الإذاعي الشيخ محمود الطوخي، وبنفس ضوابط بثها، أمس. 

وقدمت الأوقاف اعتذارها للإعلاميين عن عدم تمكننا من استقبال أحد غير فريق عمل البث الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم وفق الكشف الوارد إلينا منها، مع عدم السماح لأي مرافق لأي من فريق العمل الوارد أسماؤهم بالكشف من دخول المسجد، حفاظًا على الجميع.

وكانت وزارة الأوقاف قد قررت بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في قطاع الإذاعة، وتحديدًا إذاعة القرآن الكريم، ووزارة الاتصالات ممثلة في المصرية للاتصالات، بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيا يوميا من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به.

وتختار إذاعة القرآن الكريم يوميا أحد القراء المعتمدين إذاعيا لصلاة التراويح بالمسجد، حيث يتم نقل صلاة العشاء وصلاة التراويح نقلًا مباشرًا يوميًا عبر إذاعة القرآن الكريم.

واشترطت الوزارة في بيانها الالتزام بعدم فتح المسجد أمام المصلين، وعدم تشغيل أي سماعات خارجية منعا لأي تجمع خارج المسجد أو في ساحاته الخارجية، والاقتصار على تشغيل سماعة داخلية واحدة على قدر تحقيق النقل الإذاعي فقط، مع التأكيد على اقتصار الأمر على هذا المسجد فقط، والتزام سائر المساجد على مستوى الجمهورية بالتعليق الكامل للجمع والجماعات إلى زوال علة الغلق. 

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