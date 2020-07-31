علوم حلون: بدء امتحان الشفوى لفرق النقل 8 أغسطس

أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان نتائج المشاريع البحثية للفرصة الأولى لطلاب فرق النقل الثلاثة بالكلية للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠.





وأوضحت الكلية أنه قد انتهت من جمع أبحاث الفرصة الثانية لطلاب فرق النقل يوم ٢١ يوليو ٢٠٢٠ ليتم إعلان النتيجة فى أقرب وقت.





كما أعلنت أنه على طلاب فرق النقل تٱدية امتحانات شفوية فى بعض المواد العملية ليكون امتحان الفرقة الاولى يوم ٨ اغسطس ٢٠٢٠ و للفرقة الثانية يوم ١١ أغسطس ٢٠٢٠.



