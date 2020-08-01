جامعة عين شمس في أسبوع... نائب رئيس الجامعة يعلن تدشين نظام إدارة التعلم الإلكتروني..فيديو توعوي لـ "نوعية " عن خطورة التدخين على السيدات

جامعة عين شمس في اسبوع:
- بجميع الكليات.. نائب رئيس جامعة عين شمس يعلن تدشين نظام إدارة التعلم الإلكتروني
- رئيس ونائب رئيس جامعة عين شمس يتفقدان أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمدن الجامعية وملحقاتها.. صور
- فيديو توعوي لـ "نوعية عين شمس" عن خطورة التدخين على السيدات
- الخطيب أمين جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب
شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها،بجميع الكليات نائب رئيس جامعة عين شمس يعلن تدشين نظام إدارة التعلم الإلكتروني ، بالإضافة إلى عدد من الأحداث المهمة.
عقد الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اجتماعا موسعًا بنظام التليكونفرنس لمناقشة تفعيل التعلم الهجين تطبيقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بحضور وكلاء كليات ومعاهد الجامعة لقطاعي التعليم والطلاب والدراسات العليا وإدارة تطوير التعليم بكامل هيئتها وإدارة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.
واستهل سعود الاجتماع بتهنئة الجميع بعيد الأضحى المبارك وإعلان تدشين نظام إدارة التعلم الإلكتروني بجميع الكليات.
واستعرضت د. مني عبدالعال المدير التنفيذي لادارة تطوير التعليم التابعة لقطاع التعليم والطلاب سياسات ونظم تطبيق التعلم الهجين واستخدام نظام ادارة التعلم الالكتروني وضرورة تفعيل دور لجنة المناهج ومتابعة سير العملية التعليمية لضمان الجودة بينما قامت كلية الحاسبات والمعلومات بالتواصل مع الكليات المختلفة للتنسيق ووضع الاسس للبنية للتحتية حتى تتناسب مع متطلبات تطبيق التعليم الهجين.
كما استعرض الوكلاء الخطط المبدئية للعام الدراسي الجديد فيما يخص مرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، وشدد على الدعم الدائم من قبل إدارة جامعة عين شمس لكافة الكليات وتذليل كافة العقبات وضرورة التواصل مع الطلاب بإستخدام كافة السبل التكنولوجية الحديثة لتحقيق التعلم الفعال وتاهيل الطلاب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية.
وفي ختام الجلسة أشاد بإدارة تطوير التعليم و ما بذلوه من جهد فائق خلال المرحلة السابقة، كما وجه الشكر الى ا.د.نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات على مجهوداتها لضبط البنية التحتية بالكليات ووعدت بمزيد من تطوير البنيه التحتيه بخطط متكامله في الفتره القادمه وتحت اشراف شبكة المعلومات الجامعية تحت اداره د. اسلام حجازي.
ومن المقرر عقد اجتماع آخر قبل مجلس الجامعة القادم لاعتماد الخطط النهائية لتطبيق نظام الدراسة الهجين والذي سيختلف حسب طبيعة دراسة كل كلية تمهيدًا لرفع تلك الخطط لمجلس الجامعة للمناقشة والاعتماد.
وخلال الاسبوع أقام الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية بالمدن الجامعية،لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمبنى مسرح جامعة عين شمس ومقرات اتحاد الطلاب والتكافل الإجتماعي وكافة ملحقاتهم، وهو المقر الذي ستسضيف فيه جامعة عين شمس لأول مرة في تاريخها أعمال مكتب التنسيق المركزي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستمع الدكتور محمود المتيني لشرح واف من الدكتور عبد الفتاح سعود لأوجه التطوير و رفع الكفاءة ، مشيدًا بجهود كافة العاملين بهذا الجهد و الإنجاز و الذي تحقق في وقت قياسي.
يأتي ذلك في إطارخطة جامعة عين شمس الطموحة للتطوير في كافة القطاعات و على جميع المستويات و بما يضاهى أحدث النظم ، وذلك بهدف تغيير الصورة النمطية عن الجامعة لتتحول الجامعة لأسلوب حياة يجد فيها الطالب كل ما يرغب في يومه من أنشطة ثقافية و رياضية و فنية و غيرها إلى جانب الحياة الاكاديمية و العلمية. فضلًا عن الحرص على أن يتوافق ذلك مع كافة الضوابط و الإجراءات الوقائية و الاحترازية وبما يتماشى مع الظروف الصحية العالمية الطارئة لجائحة كورونا.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين محمد فتحي محمد مصطفى الخطيب بوظيفة أمين جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب لمدة عام.
ومن جانبه .. أكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب أنه هو وجميع العاملين بالقطاع يتقدمون بخالص التهاني القلبية لمحمد الخطيب على صدور قرار تعيينه أمين عام مساعد لشئون قطاع التعليم والطلاب
قال الدكتور عبد الرحمن شوقي المدرس بقسم الاعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، إن طلاب القسم صمموا فيديو توعويا لخطورة التدخين علي السيدات لما يسببه من أضرار جسيمة للمرأة وخاصة الحامل وكمسئولية مجتمعية لإخراج وإنتاج مشاريع تخرج تخدم المجتمع وتعالج بعض ظواهره السلبية.
وأضاف عبد الرحمن ان ذلك يأتي تحت رعاية الدكتور اسامة السيد مصطفي عميد كلية التربيه النوعيه جامعة عين شمس والدكتور سلام احمد عبده رئيس قسم الاعلام التربوي اشراف الدكتور عبدالرحمن شوقي المدرس بالقسم ومدير المركز الاعلامي للكلية وأحمد عطيه الكومي المعيد بالقسم.
وأشار إلى انه تم تنفيذ الفيديو عن طريق طلاب القسم وهم : آلاء عادل محمد - درية ضياء الدين فؤاد - اسراء عمر محمد - ايريني مجدي ولسن - أسماء هانى عبدالمحسن - اسماء عبدالرحيم - اسراء اشرف عبدالظاهر - نورهان عبدالنبي محمد - هاجر سيد غريب اعلان توعوي تحت عنوان ( ابعدي عن التدخين وخليكي في السليم ) لعلاج ظاهرة تدخين بعض السيدات .
ويمكنك مشاهدة الفيديو من خلال هذا اللينك اضغط هنا