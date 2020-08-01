جامعة عين شمس في أسبوع... نائب رئيس الجامعة يعلن تدشين نظام إدارة التعلم الإلكتروني..فيديو توعوي لـ "نوعية " عن خطورة التدخين على السيدات

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها،بجميع الكليات نائب رئيس جامعة عين شمس يعلن تدشين نظام إدارة التعلم الإلكتروني ، بالإضافة إلى عدد من الأحداث المهمة.

عقد الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اجتماعا موسعًا بنظام التليكونفرنس لمناقشة تفعيل التعلم الهجين تطبيقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بحضور وكلاء كليات ومعاهد الجامعة لقطاعي التعليم والطلاب والدراسات العليا وإدارة تطوير التعليم بكامل هيئتها وإدارة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

واستهل سعود الاجتماع بتهنئة الجميع بعيد الأضحى المبارك وإعلان تدشين نظام إدارة التعلم الإلكتروني بجميع الكليات.





واستعرضت د. مني عبدالعال المدير التنفيذي لادارة تطوير التعليم التابعة لقطاع التعليم والطلاب سياسات ونظم تطبيق التعلم الهجين واستخدام نظام ادارة التعلم الالكتروني وضرورة تفعيل دور لجنة المناهج ومتابعة سير العملية التعليمية لضمان الجودة بينما قامت كلية الحاسبات والمعلومات بالتواصل مع الكليات المختلفة للتنسيق ووضع الاسس للبنية للتحتية حتى تتناسب مع متطلبات تطبيق التعليم الهجين.





كما استعرض الوكلاء الخطط المبدئية للعام الدراسي الجديد فيما يخص مرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، وشدد على الدعم الدائم من قبل إدارة جامعة عين شمس لكافة الكليات وتذليل كافة العقبات وضرورة التواصل مع الطلاب بإستخدام كافة السبل التكنولوجية الحديثة لتحقيق التعلم الفعال وتاهيل الطلاب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية.









وفي ختام الجلسة أشاد بإدارة تطوير التعليم و ما بذلوه من جهد فائق خلال المرحلة السابقة، كما وجه الشكر الى ا.د.نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات على مجهوداتها لضبط البنية التحتية بالكليات ووعدت بمزيد من تطوير البنيه التحتيه بخطط متكامله في الفتره القادمه وتحت اشراف شبكة المعلومات الجامعية تحت اداره د. اسلام حجازي.



