الفيروس قتل فرحتنا.. كيف استقبل أهالي الأقصر عيد الأضحى في زمن كورونا.. فيديو

شهدت محافظة الاقصر،

فى اول ايام عيد الاضحي المبارك غلق المنتزهات والحدائق امام المواطنين وتم

منع اى مظاهر احتفالية التي يمكن أن تحدث بها

تجمعات وتلاحظ عدم تواجد المواطنين بكورنيش المدينة السياحية .

وقال احمد سعيد احد مواطنين الاقصران العيد هذا العام اختلف عن العام

الماضي خاصة بالاقصر حيث كانت فرحة العيد تبدأ بصلاة العيد ثم التفاف العائلة حول

ذبح الاضحية وتوزيعها على الفقراء ولكن بسبب فيروس كورونا العيد اختلف منع صلاة

العيد والتجمعات ومنع ذبح الاضاحي الا فى الاماكن المخصصة لها دون حدوث اى مظاهر

للتجمعات والاحتفالات .





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واضاف حتى فرحة العيد للاطفال مختصرة فقط فى المنزل بعد غلق المنتزهات

والكورنيش والحدائق والجميع التزم المنازل خوفا من خطر الاصابة بفيروس كورونا .

ويقول حمدى عبد الجليل احد مواطنين الاقصر، ان حاليا لايوجد عيد فى الاقصر

وذلك بسبب اختفاء اى مظاهر للاحتفالات وعدم زيارة الاقارب والاصدقاء كما هو المتبع

فى اى عيد ومن اهم هذه الزيارات منع زيارة المقابر وغلق الطرق المؤدية اليها

فالعيد فى الصعيد اول يوم يكون على مقابر الموتى .

واوضح " حمدى " بسبب الركود الاقتصادي بالقطاع السياحي اختفت

مظاهر ذبح الاضحية مشيرا ان حوالى 80% من المواطنين بالاقصرلم يستطيع الذبح هذا

العام بسبب فيروس كورونا وماترتب عليه من قلة دخل الفرد

وكان قد شهدت المحافظة سيولة مرورية وغابت التجمعات لعدم إقامة صلاة العيد وفقًا

للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتزم غالبية المواطنين منازلهم ، فيما انتشرت دوريات

الشرطة بجميع انحاء شوارع المحافظة للتاكد

من عدم وجود تجمعات في الشوارع.

ومن جانبه أكد محافظ الاقصررفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لتنفيذ

القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات التي سيجري تطبيقها خلال فترة

إجازة عيد الأضحى المبارك.