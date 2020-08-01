AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

خطة النواب: الحكومة أدارت أزمة كورونا باحترافية.. والمنظمات العالمية نطقت بالحق

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
حسن رضوان
أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود القيادة السياسية والحكومة فى سير الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح برغم جائحة كورونا العالمية، مؤكدة أن المؤسسات الدولية اكدت على ذلك وابرزها فيتش.

وقالت "الكسان" لـ"صدى البلد"، إن تاكيد مؤسسة فيتش العالمية أن تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري في الوقت الذي خفضت فيه تصنيفها لـ33 دولة، ومنحت 40 دولة نظرة مستقبلية سلبية يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح فى مواجهتها لفيروس كورونا سواء الفترة الماضية او القادمة.

وأشارت عضو مجلس النواب، أن قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى سريعا يؤكد أيضا جهود ضخمة من القيادة السياسية خلال الفترة الماضية حتى لا ينال منه اى كارثة مستقبلية وذلك يؤكد ذكاء وحكمة من القيادة السياسية.

وتابعت النائبة حديثها:" الحكومة أدارت أزمة كورونا بحترافية والمنظمات العالمية نطقت بالحق و أكملت دورها على أكمل وجهه وهناك تناغم وتعاون كبير فى القيام بواجباتهم حول كيفية ادارة أزمة كورونا سواء المنظومة الصحية او التعليم العالى والتربية والتعليم وغيرها".

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية التصنيف الافتراضي طويل الأجل لـ الاقتصاد المصري عند «B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الثانية منذ انتشار فيروس كورونا التاجي «كوفيد - 19».

وأضافت الوكالة في بيان لها أمس الاثنين الماضي، أن تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري في الوقت الذي خفضت فيه تصنيفها لـ33 دولة، ومنحت 40 دولة نظرة مستقبلية سلبية.

ولفتت إلى أن ذلك يرجع في الأساس إلى مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي قطعتها الحكومة المصرية، والتزامها التام بتعزيز برنامج الإصلاح، وتوافر التمويل المالي والخارجي في مواجهة جائحة «كوفيد - 19».

وأضافت الوكالة، رغم تأثير تداعيات الجائحة بالسلب على الموارد المالية الخارجية في مصر، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والأداء المالي، فإننا نعتبر الصدمة الحالية التي يُعاني منها الاقتصاد العالمي بالكامل بمثابة خلل مادي، وربما مؤقت؛ نظرًا لما كانت عليه الاتجاهات الإيجابية القوية في الفترة الأخيرة». 

ولفتت إلى إن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة وفّرت لها درجة من المرونة لمواجهة مثل هذه الصدمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنسبة ارتفاع 7%..نائب وزير المالية: الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية سجلت ٤١٢ مليار جنيه

440 مليون دولار استثمارات أجنبية جديدة في السوق المصري

للمرة الثانية منذ بداية كورونا.. وكالة فيتش تؤكد تصنيف مصر «ب+» مع نظرة مستقبلية مستقرة

وزير المالية: المؤسسات الدولية تؤكد ثقتها في الاقتصاد المصري بعد أزمة كورونا

«فيتش» تبقي على التصنيف الائتماني لمصر عند «B+».. الاقتصاد المصري قادرعلى التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا.. الإصلاحات أتاحت قدرًا من الصلابة في مواجهة الصدمات.. وتوقعات بتحقيق معدل نمو موجب 2020

خبير: ثبات التصنيف الائتماني لمصرعند +B يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي

ترشيحاتنا

قد تنتقل لدول أخرى.. 4 أسباب وراء ظهور الموجة الثالثة من كورونا بالصين

100 عملية تجميل في 15 عامًا.. سيدة تنفق ثروة طائلة لتتحول إلى «دمية بشرية»

بملابس مكشوفة.. ميريام فارس بإطلالة جريئة داخل حمام السباحة

شبه الأولاد| كندة علوش تكشف سرا عن ابنتها حياة: مش ملونة بس قمر

حماة تفسد زواج ابنها وتعاير عروسه بشراء فستان زفافها ..فيديو

بـ هوت شورت.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدسة الكاميرا توثق ظهورًا نادرًا لـ الفهد الأسود في محمية للحياة البرية.. شاهد

ضبطته برفقة عشيقته.. رد فعل سيدة تجاه زوجها الخائن يؤدي بها إلى السجن

100 عملية تجميل في 15 عامًا.. سيدة تنفق ثروة طائلة لتتحول إلى «دمية بشرية»