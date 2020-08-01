خطة النواب: الحكومة أدارت أزمة كورونا باحترافية.. والمنظمات العالمية نطقت بالحق

أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود القيادة السياسية والحكومة فى سير الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح برغم جائحة كورونا العالمية، مؤكدة أن المؤسسات الدولية اكدت على ذلك وابرزها فيتش.





وقالت "الكسان" لـ"صدى البلد"، إن تاكيد مؤسسة فيتش العالمية أن تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري في الوقت الذي خفضت فيه تصنيفها لـ33 دولة، ومنحت 40 دولة نظرة مستقبلية سلبية يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح فى مواجهتها لفيروس كورونا سواء الفترة الماضية او القادمة.





وأشارت عضو مجلس النواب، أن قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى سريعا يؤكد أيضا جهود ضخمة من القيادة السياسية خلال الفترة الماضية حتى لا ينال منه اى كارثة مستقبلية وذلك يؤكد ذكاء وحكمة من القيادة السياسية.





وتابعت النائبة حديثها:" الحكومة أدارت أزمة كورونا بحترافية والمنظمات العالمية نطقت بالحق و أكملت دورها على أكمل وجهه وهناك تناغم وتعاون كبير فى القيام بواجباتهم حول كيفية ادارة أزمة كورونا سواء المنظومة الصحية او التعليم العالى والتربية والتعليم وغيرها".



