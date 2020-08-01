15 أغسطس المقبل.. انتهاء دفع مقدم جدية التصالح على مخالفات البناء

تنتهي، المدة التي حددتها الحكومة لدفع مبلغ جدية التصالح علي مخالفات المباني في 15 أغسطس المقبل، وتم تقديم 517 طلب للتصالح على المخالفات حتى 20 يوليو الماضي .





وقدمت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات الكثير من التسهيلات امام المواطنين لسرعة التقدم لطلبات التصالح قبل انقضاء المدة المحددة، ومن هذه التسهيلات فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال الطلبات، و تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن مخالفات البناء.









وكان قد دعا اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الإسراع فى تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات، ودفع مبلغ جدية التصالح التى تقدر بنسبة 25% من قيمة المخالفة ووفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات، قبل انتهاء المدة المحددة للتصالح.









ووجه الوزير، المحافظين بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بجميع المحافظات.









كما وجه بتذليل جميع العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.