رامي ربيعة: لا أحب اللاعب الموظف.. وتسرعت في إنهاء احترافي الأوروبي

قال رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه تسرع في إنهاء تجربته الاحترافية بعد عام من انتقاله لسبورتنج لشبونة مؤكدا أنه كان عليه أن يتحلى بالصبر.





وقال ربيعة عبر قناة النادي الأهلي: "ندمت على نهاية مشواري الاحترافي سريعا لكنني لم أندم على العودة للأهلي، لم أكن أرغب في أن أصبح موظفا في سبورتنج لشبونة كنت أريد اللعب وأبلغت وكيل أعمالي البرتغالي في ذلك الوقت إنني على استعدادا للذهاب لناد أقل للعب ".





وأكمل "فوجئت أن ذلك الوكيل لم يفعل أي شيء عكس وعوده لي بأنه يبحث عن عرض لي ثم جاء الأهلي وطلب عودتي وعدت".

وأتم "انتقلت لسبورتنج لشبونة للعب في الفريق الأول ووجدت نفسي بالفريق الرديف وذلك الأمر كان صعبا".





وأوضح "كنت أريد إكمال مسيرتي في أوروبا وقراري بإنهاء تلك التجربة كان خاطئا".