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أخبار العالم

ترامب: نعمل مع روسيا للتوصل إلى اتفاق نووي

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:11 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة تعمل مع روسيا للتوصل إلى اتفاق نووي، لافتا إلى أن واشنطن ستكون سعيدة بإبرامه.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "نحن نعمل الآن مع روسيا بشأن اتفاقية حظر الانتشار النووي. إذا صار لدينا شيء من هذا القبيل، فسيكون ذلك رائعا".

والأسبوع الماضي، أعرب ترامب عن أمله في تجنب سباق تسلح ثلاثي مكلف بين الصين وروسيا والولايات المتحدة، 

وتجاهلت الصين مرارا الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة للمشاركة في المحادثات مع روسيا حول الترسانة النووية للدول الثلاث.

وعلى الرغم من الإشارات الواضحة من بكين بأنها لا ترى نفسها جزءًا من الاتفاقات النووية القائمة منذ فترة طويلة بين موسكو وواشنطن، والتي يعود تاريخها إلى الحرب الباردة، حاولت الولايات المتحدة دفع الصين إلى الإنضمام إلى المحادثات الأخيرة في فيينا. ولكن الصين لم تحضر هذه المباحثات أبدًا.
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