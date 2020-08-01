AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرازيل تسجل تراجعا طفيفا في إصابات ووفيات كورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:52 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الجمعة تسجيل 52383 إصابة و1212 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت بيانات الوزارة بأن البرازيل سجلت حتى الآن أكثر من 2.6 مليون إصابة بالفيروس، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 92475 وفاة.

وتسجل الأرقام المعلنة الجمعة، تراجعا طفيفا في الإصابات والوفيات اليومية في البلاد، مقارنة بما أعلن الخميس، حيث سجلت 57837 إصابة، و1129 وفاة.

وتأتي البرازيل في المركز الثاني من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، التي سجلت أكثر من 4 ملايين و600 ألف إصابة، وزهاء 155 ألف حالة وفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرازيل تسجل 12 الفا و581 إصابة جديدة بكورونا و1382 وفاة

البرازيل تعاود نشر بيانات فيروس كورونا.. والوفيات تتجاوز 38 ألفاً

المكسيك تسجل 4883 إصابة جديدة و708 حالات وفاة بفيروس كورونا

البرازيل تسجل 20.647 إصابة و627 وفاة جديدة بفيروس كورونا

البرازيل تسجل ارتفاعا حادا في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا

البرازيل تسجل أكثر من 46 ألف إصابة بكورونا خلال يوم واحد

ترشيحاتنا

قد تنتقل لدول أخرى.. 4 أسباب وراء ظهور الموجة الثالثة من كورونا بالصين

مين السبب في الانتفاخ ده.. محمد صبحي يعلق على حمل ريم أحمد

عيد الأضحى والنجوم.. ريهام سعيد تذبح عجلًا وتتعرض للهجوم

أخبار الرياضة.. هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي.. الاتحاد السعودي يمنع الأندية من التعاقد مع حارس الإسماعيلي السابق

تحذير جديد.. منظمة الصحة العالمية: آثار جائحة كورونا تمتد لعقود

ماذا يحدث للجسم عند تناول جوزة الطيب مع اللحم؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 عملية تجميل في 15 عامًا.. سيدة تنفق ثروة طائلة لتتحول إلى «دمية بشرية»

مواصفات هيونداي سنتافي hyundai santa fe N .. فيديو وصور

بعد خسارة وظيفته بسبب كورونا.. عامل يتحول لمليونير بين عشية وضحاها