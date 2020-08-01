البرازيل تسجل تراجعا طفيفا في إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الجمعة تسجيل 52383 إصابة و1212 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.





وأفادت بيانات الوزارة بأن البرازيل سجلت حتى الآن أكثر من 2.6 مليون إصابة بالفيروس، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 92475 وفاة.





وتسجل الأرقام المعلنة الجمعة، تراجعا طفيفا في الإصابات والوفيات اليومية في البلاد، مقارنة بما أعلن الخميس، حيث سجلت 57837 إصابة، و1129 وفاة.



