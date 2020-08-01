محلل تونسي: موقف الغنوشي في حركة النهضة بات محسومًا

قال الكاتب والمحلل السياسي نجم الدين العكاري، إن عدد كبير من قيادات النهضة ضمن الصفوف الأولى للحركة ينادون بانتهاء عهدة الغنوشي على رأس الحزب، وتقديم شخصية جديدة.





وأشار العكاري خلال حواره لقناة الغد، إلى إن عملية التصويت اليوم كانت بمثابة رسالة وصلت لجميع الأحزاب، كما أنها وصلت لحركة النهضة التي لم تكن تريد شركاء معها في الحكومة، ولذلك أكثر من نصف أعضاء البرلمان طالبوا إزاحته من رئاسة البرلمان.





وحول عملية التصويت قال، إن هناك ضغوطًا مورست على النواب الذين أيدوا وثيقة سحب الثقة من الغنوشي، ولذلك ذهب بعضهم للمنطقة الوسطى، ولم يصوتوا بسحب الثقة أو التزكية.





وفشلت عملية سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، بعد إعلان نتائج التصويت الذي جرى اليوم الخميس.





وأعلن رئيس جلسة التصويت أن إجمالي عدد الأصوات بلغ 133 نائبا، وافق منهم 97 نائبا على سحب الثقة من الغنوشي، بينما رفض 16 آخرين.





وبلغ عدد أوراق التصويت الملغاة 18 ورقة، إضافة إلى اثنتين من “الأوراق البيضاء”، لم يتم احتساب أي منهم.