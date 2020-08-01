مميزات وعيوب التيربو turbo في السيارات

التيربو turbo

التيربو turbo

التيربو turbo

التيربو turbo يسمح باستخدام محرك أصغر لإنتاج قوة أكبر، فمن محرك صغير نسبيا مثل 1.0 لتر مع ثلاث اسطوانات مدمج بشاحن توربو، يمكن إنتاج طاقة أكثر بكثير من محرك أكبر من دون توربو.





التيربو turbo لا يضيف الكثير من الوزن الإجمالي للمحرك مقارنة بالقوة التي ينتجها.





التيربو turbo يتميز بانخفاض استهلاك الوقود، وذلك لأن التقنية تعتمد على إعادة استخدام غازات العادم.





التيربو turbo

يعمل التيربو turbo علي زيادة درجة حرارة المحرك، ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة نسبة احتراق الوقود داخل المحرك.





يتسبب التيربو turbo في تلف الريشة التي توجد بين قوسي العجلة، وتلك المشكلة تتسبب في خروج الزيت من العادم.





التيربو turbo

كيف تتخلص من عيوب التيربو turbo







يفضل تركيب التيربو turbo في مكان بعيد عن المحرك بقدر الإمكان حتى لا تؤثر حرارته على محرك السيارة.





قم بتركيب ردياتير بحجم كبير للتخلص من حرارة التيربو turbo العالية.



