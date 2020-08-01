مميزات وعيوب التيربو turbo في السيارات

تقوم شركات السيارات مؤخرا بالتوسع في إنتاج السيارات المزودة بالشواحن التوربينية او التيربو turbo وذلك لتمتعها بالعديد من المزايا والتي من أبرزها انخفاض استهلاكها للوقود ولكن مثلها مثل اي شئ لا تحتوي علي مميزات فقط بل تحتوي علي عيوب ايضا و في هذا السياق سنتناول هذا الموضوع .
يعمل التيربو turbo على مساعدة المحرك في الحصول على المزيد من القوة الحصانية، والتي قد تصل إلى ثلاثة أضعاف القوة الفعلية للمحرك، حيث يعمل التوربو على زيادة كمية الهواء في غرفة الاحتراق الخاصة بالمحرك، ومن ثم زيادة الضغط للحصول على قوة أكبر وهو ما يصعب الوصول إليه بالمحركات العادية.
مميزات التيربو turbo
عيوب التيربو turbo
يعمل التيربو turbo على مساعدة المحرك في الحصول على المزيد من القوة الحصانية، والتي قد تصل إلى ثلاثة أضعاف القوة الفعلية للمحرك، حيث يعمل التوربو على زيادة كمية الهواء في غرفة الاحتراق الخاصة بالمحرك، ومن ثم زيادة الضغط للحصول على قوة أكبر وهو ما يصعب الوصول إليه بالمحركات العادية.
مميزات التيربو turbo
التيربو turbo يسمح باستخدام محرك أصغر لإنتاج قوة أكبر، فمن محرك صغير نسبيا مثل 1.0 لتر مع ثلاث اسطوانات مدمج بشاحن توربو، يمكن إنتاج طاقة أكثر بكثير من محرك أكبر من دون توربو.
التيربو turbo لا يضيف الكثير من الوزن الإجمالي للمحرك مقارنة بالقوة التي ينتجها.
التيربو turbo يتميز بانخفاض استهلاك الوقود، وذلك لأن التقنية تعتمد على إعادة استخدام غازات العادم.
عيوب التيربو turbo
يعمل التيربو turbo علي زيادة درجة حرارة المحرك، ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة نسبة احتراق الوقود داخل المحرك.
يتسبب التيربو turbo في تلف الريشة التي توجد بين قوسي العجلة، وتلك المشكلة تتسبب في خروج الزيت من العادم.
التيربو turbo له تأثير سلبي على محرك السيارة ويؤدي إلى سرعة تهالكه.
كيف تتخلص من عيوب التيربو turbo
يفضل تركيب التيربو turbo في مكان بعيد عن المحرك بقدر الإمكان حتى لا تؤثر حرارته على محرك السيارة.
قم بتركيب ردياتير بحجم كبير للتخلص من حرارة التيربو turbo العالية.
يفضل تغيير بساتم المحرك إلى بساتم رياضية لأن البساتم الرياضية تكون معدة خصيصا لتحمل درجة الحرارة العالية وسرعة الحركة .