سباق تنافسي مثير بين بورشه ماكان تيربو وألفا روميو ستلفيو QV و أودي RS Q3

نشرت قناة CarWow الشهيرة على يوتيوب الخاصة بمقاطع فيديوهات السيارات بنشر مقطع فيديو جديد يجمع ثلاث سيارات SUV الأسرع حول العالم ، فى تسابق لإخضاعهم لمجموعة من اختبارات الأداء والتنافس في سباق تسارع مع بداية متوقفة، وسباق تسارع مع بداية سريعة، واختبار الكبح.





وتفاعل العديد من نشطاء ومحبيسباقات التسارع للسيارات القوية ليقوموا بنشر مقطع الفيديو الجديد بشكل واسع على صفحاتهم و يحصد آلاف الإعجابات .





وظهرت السيارة بورشه ماكان تيربو، والتي تستمد قوتها من محرك V6 سعة 2.9 لتر مزدوج التوربو بقوة 440 حصان و550 نيوتن.متر من عزم الدوران، وهذه أرقام مثيرة للإعجاب بالطبع لسارة إس يو في، إلا أن عيب هذه السيارة هو وزنها الكبير للغاية، حيث يصل وزنها إلى 2020 كجم.





أما السيارة ألفا روميو ستلفيو QV "كوادريفوجليو"، والتي تحصل على قوتها من محرك V6 سعة 2.9 لتر مزدوج التوربو يولد قوة 510 حصان و600 نيوتن.متر من عزم الدوران، وما يميزها أيضًا أنها أخف بكثير من بورشه حيث يبلغ وزنها 1,830 كجم.





أما السيارة أودي RS Q3 سبورت باك، والتي تتميز بمحرك بخمس أسطوانات سعة 2.5 لتر توربو بقوة 400 حصان و480 نيوتن.متر من عزم الدوران، وعلى الرغم من أنها الأقل قوة إلا أنها الأقل وزنًا أيضًا، بوزن يصل إلى 1,700 كجم، كما أنها أقل سعرًا بـ 20 ألف دولار من سيارة بورشه وألفا روميو.