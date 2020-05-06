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سيارات

سباق تسارع مثير بين بي إم دبليو M4 وسوبرا GR معدلة.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

نشر عدد من محبى السباقات والإثارة مقطع فيديو جديد بين بي ام دبليو M4 وسوبرا GR معدلة، وتظهر سيارة سوبرا GR موديل 2020 معدلة في سباق تسارع مع M4.

والجدير بالذكر أن الطراز الياباني حصل على ترقية لنظام العادم وإعادة ضبط للـ ECU بواسطة شركة "Evolve Automotive"، والتي تقدم حزمة التعديلات مقابل 6,200 دولار أمريكي، بما في ذلك حوالي 2,500 دولار أمريكي مخصصة لتحسين محرك التوربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لترات.

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التعديلات المذكورة يتم ترجمتها إلى قوة إجمالية للسيارة تبلغ 434 حصان و678 نيوتن.متر من عزم الدوران، وبالمقارنة، تمتلك النسخة الغير معدلة من الطراز الياباني قوة إجمالية تبلغ 335 حصان و495 نيوتن. متر من عزم الدوران، ومن المحتمل أن يكون زمن التسارع من 0-96 كلم/سا قد تحسن ليكون أقل من 4.0 ثوان، حيث أن زمن النسخة الأساسية يبلغ 4.1 ثانية، وبالطبع تمت إزالة محدد السرعة، وهو الأمر الذي يمكن سوبرا من الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 250 كلم/سا.

على الجانب الآخر، تحتوي M4 كوبيه أيضًا على نفس المحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لترات ولكن مع توربو مزدوج، وهو ما يولد قوة تبلغ 425 حصان و550 نيوتن.متر من عزم الدوران، وعند استخدام ناقل الحركة الآلي ذو الـ 7 سرعات، يمكن للطراز الألماني التسارع من 0-96 كلم/سا خلال 3.9 ثانية، في حين أن ناقل الحركة اليدوي يقلل من الزمن بمقدار 0.2 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى 250 كلم/سا، ولكن يمكن زيادة هذه السرعة إلى 280 كلم/سا عن اختيار حزمة M Drive.

مع تثبيت الأجزاء الجديدة، يمكن مقارنة أرقام القوة والأداء لسوبرا مع M4، ولكن هل تتمكن من التفوق عليها؟ ما يمكننا إخباركم به الآن هو أن السيارة اليابانية قطعت سباق الربع ميل في 12.3 ثانية، ولمعرفة زمن الـ بي ام دبليو، ربما سيتوجب عليكم مشاهدة الفيديو المرفق.

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