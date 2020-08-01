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فن

هالة صدقي تحيي ذكرى وفاة والدتها: خسارة الأم لا تعوض

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:23 ص
والدة هالة صدقى
والدة هالة صدقى
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مريم عزت
نشرت الفنانة هالة صدقى ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام"، صورة نادرة لوالدتها، لتحيي ذكرى وفاتها. 

وعلقت هالة صدقي على الصورة ،قائلة:" زي النهارده فقدت احن واعظم واجمل أم في الدنيا ،خساره الام خساره لا تعوض،ولا هناك بديل للحب الحقيقي ولا عطاء من القلب. 

وأضافت: " بهدي لروحها كل الحب، واي نجاح ليه في الدنيا هي السبب فيه ،ومواجهتي لصعوبات الدنيا هي السبب فيه الا صعوبه فراقها اللي مش قادره لغايه النهارده استوعبه مهما حاولت اظهر غير كده،حقيقي فراقها كسر قلبي ، ،الله يرحمك يا اعظم واحن أم " 

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وشاركت هالة صدقي مؤخرا في بطولة مسلسل" ليه لأ " متعدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف.

 "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللى قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

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