هالة صدقي تحيي ذكرى وفاة والدتها: خسارة الأم لا تعوض

زي النهارده فقدت احن واعظم واجمل أم في الدنيا ،خساره الام خساره لا تعوض،ولا هناك بديل للحب الحقيقي ولا عطاء من القلب ، وبهدي لروحها كل الحب، واي نجاح ليه في الدنيا هي السبب فيه ،ومواجهتي لصعوبات الدنيا هي السبب فيه الا صعوبه فراقها اللي مش قادره لغايه النهارده استوعبه مهما حاولت اظهر غير كده،حقيقي فراقها كسر قلبي ، ،الله يرحمك يا اعظم واحن أم