تكشف سرا عن ابنتها وزوجها.. أبرز تصريحات كندة علوش في ظهورها الأخير

قالت الفنانة كندة علوش، إنها خلال أزمة فيروس كورونا لم نخرج من المنزل ولم تر سوى الأهل و نقوم بتعقيم كل شيء بالإضافة إلى ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل ولكنها لم تصب بوهم الاصابة بالفيروس - حسب قولها.
وأضافت كندة علوش خلال لقائها في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ،: أنني لا أحب أن يسيطر عليّ الخوف أي خوف ولم اجعل الرعب يسيطر علينا بسبب الاصابة بالفيروس وكنت متخوفة على ابنتي وامي.
وأوضحت كندة علوش ،: أنني أم منذ طفولتي وقمت بلعب دور الأم مع صديقاتي كما انني قمت بتدريس الدراما للأطفال في سوريا لانني احب الاطفال جدا .
وتابعت : أننا نقوم بالخروج ولكن اقل من الاول وبحرص شديد من زوجي وابنتي مؤكدة ان ابنتها تشبه والدها أكثر ووالدها يناديها في المنزل "ياواد يا حودة ".
وقالت: "عمرو ممكن ييجي من الشغل هلكان، لكن تسأله عامل ايه، يرد عليك يقولك لا.. الحمد لله، ودي حاجات بتخلي اليوم يعدي بسلام، ومحدش بيقف للتاني على المشاكل".
وأوضحت كندة علوش :"دي حاجات شوفتها إيجابية في عمرو يوسف أكتر بعد الزواج حتى واحنا في البيت بنبقا متسليين، ومش بنشتكي".
وتابعت كندة علوش: "عمرو ملهوش في المطبخ خالص، بس أنا بحققله كل أحلامه، ومامته كانت شاطرة في المطبخ ولما تزوجنا أنا كملت المسيرة، لذلك هو مضطرش لدخول المطبخ".
وتابعت: "من الحاجات اللى عرفتها في شخصية عمرو عن قرب بعد الزواج هي عدم الانفعال السريع والإيجابية، مردفة: "عمرو مهما كان تعبان في الشغل فهو شخص غير شاكي ولا ينفعل سريعا".
ونوهت إلى أن عمرو يوسف يعشق الأكل ويتفنن في الاستمتاع به ولكن دون أى تجارب، موضحة: "بيحلم بالاكل وعاوز حد يحقق حلمه لكن في المطبخ هو زيرو وميعرفش يعمل بيض".
وكشفت الفنانة السورية سرا عن ابنتها حياة، حيث ذكرت: "حياة مش ملونة زى عمرو و شبه الأولاد بس قمر ".