تكشف سرا عن ابنتها وزوجها.. أبرز تصريحات كندة علوش في ظهورها الأخير

وتابعت: "من الحاجات اللى عرفتها في شخصية عمرو عن قرب بعد الزواج هي عدم الانفعال السريع والإيجابية، مردفة: "عمرو مهما كان تعبان في الشغل فهو شخص غير شاكي ولا ينفعل سريعا".





ونوهت إلى أن عمرو يوسف يعشق الأكل ويتفنن في الاستمتاع به ولكن دون أى تجارب، موضحة: "بيحلم بالاكل وعاوز حد يحقق حلمه لكن في المطبخ هو زيرو وميعرفش يعمل بيض".



