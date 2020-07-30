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فن

كندة علوش مع رامي رضوان في أول أيام العيد

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:25 م
صدى البلد
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سعيد فراج- محمد نبيل

تطل النجمة كندة علوش غدا في أول أيام عيد الأضحى المبارك مع الإعلامي رامي رضوان عبر برنامجه مساء DMC المذاع في التاسعة مساء عبر فضائية DMC في حلقة استثنائية.



وتتحدث كندة في الحلقة عن غيابها وعودتها للساحة الفنية وأسرتها والأمومة بالإضافة لتعاملها مع السوشيال ميديا بجميع أنواعها.


وكانت كندة علوش اعتذرت عن أحد منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهمه الجمهور بشكل خاطئ.


وكتبت عبر حسابها على تويتر: "بعتذر لكل من فهم كلامي بشكل خاطئ.. في تويتة سابقة كتبتها اليوم وحذفتها منذ قليل، لأن البعض حملها تفسيرات حتمًا لم أكن أقصدها".


وتضمن منشور كندة علوش قبل حذفه: "اليوم عم نعيش زمن فيه خبر القبض على فتاة التيك توك أهم ألف مرة وبياخد تفاعل أكتر من خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل #فلسطين".


وفسره البعض أن كندة علوش غاضبة على إزالة اسم دولة فلسطين من خرائط جوجل من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".

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