تفسير خاطئ .. كندة علوش تعتذر عن منشور حذف اسم فلسطين من خرائط جوجل

اعتذرت كندة علوش عن أحد منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهمه الجمهور بشكل خاطئ.









وكتبت عبر حسابها على تويتر :" بعتذر لكل من فهم كلامي بشكل خاطئ.. في تويتة سابقة كتبتها اليوم وحذفتها منذ قليل، لأن البعض حملها تفسيرات حتمًا لم أكن أقصدها".









وتضمن منشور كندة علوش قبل حذفه: "اليوم عم نعيش زمن فيه خبر القبض على فتاة التيك توك أهم ألف مرة وبياخد تفاعل أكتر من خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل #فلسطين".



