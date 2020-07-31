شاهد| كندة علوش تروج لحلقتها مع رامي رضوان

تطل النجمة كندة علوش اليوم في أول أيام عيد الأضحى المبارك مع الإعلامي رامي رضوان عبر برنامجه مساء DMC المذاع في التاسعة مساء عبر فضائية DMC في حلقة استثنائية.
ونشرت كنده علوش صورا لها عبر "إنستجرام" وعلقت قائلة: "كل عام وانتو بألف خير وعيد أضحى مبارك عليكم جميعًا"
وتابعت "استنوني اليوم الساعة ٩ مساءً بتوقيت القاهرة ١٠ بتوقيت دمشق على قناة #dmc بضيافة الإعلامي الصديق #رامي_رضوان بسهرة أول أيام العيد بتمنى الحلقة تعجبكم".
يذكر أن كنده علوش وعمرو يوسف تزوجا في عام 2017، بعد قصة حب فاجأت الوسط الفني، وحضر الزفاف عدد كبير من نجوم الفن.
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كل عام وانتو بألف خير و #عيد_أضحى_مبارك عليكم جميعًا استنوني اليوم الساعة ٩ مساءً بتوقيت القاهرة ١٠ بتوقيت دمشق على قناة #dmc بضيافة الإعلامي الصديق #رامي_رضوان بسهرة أول أيام العيد بتمنى الحلقة تعجبكم ❤️❤️🌸🌸🐑🐑🐑😍😍 وبشكر من قلبي My stylist @yasmineeissa The talented designer @shahiralasheen Jewelry @dimajewellery makeup artist @donia_sedky Hairdresser @haithamdahab00 @ramy__radwan @dmctv.eg #كندة_علوش #مساء_dmc #loveyouall