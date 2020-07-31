شاهد| كندة علوش تروج لحلقتها مع رامي رضوان

تطل النجمة كندة علوش اليوم في أول أيام عيد الأضحى المبارك مع الإعلامي رامي رضوان عبر برنامجه مساء DMC المذاع في التاسعة مساء عبر فضائية DMC في حلقة استثنائية.





ونشرت كنده علوش صورا لها عبر "إنستجرام" وعلقت قائلة: "كل عام وانتو بألف خير وعيد أضحى مبارك عليكم جميعًا"







وتابعت "استنوني اليوم الساعة ٩ مساءً بتوقيت القاهرة ١٠ بتوقيت دمشق على قناة #dmc بضيافة الإعلامي الصديق #رامي_رضوان بسهرة أول أيام العيد بتمنى الحلقة تعجبكم".







يذكر أن كنده علوش وعمرو يوسف تزوجا في عام 2017، بعد قصة حب فاجأت الوسط الفني، وحضر الزفاف عدد كبير من نجوم الفن.