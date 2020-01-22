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فن

كنده علوش تحتفل بعيد زواجها الثالث على طريقتها

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:48 م
كنده علوش و عمرو
كنده علوش و عمرو يوسف
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شيماء عبد السلام
نشرت النجمة " كنده علوش" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" صورة تجمعها بزوجها؛ احتفالًا بمرور السنة الثالثة على زواجهما.

 وكتبت عليها معلقة: "الزواج مو صورة حلوة وضحكة مرسومة وفستان عرس وشهر عسل.. الزواج طلعات ونزلات مواقف صعبة ومواقف حلوة بكي وضحك خناق وحب الزواج اهتمام ومحاولة دائمة للحفاظ على شغف الأيام الأولى.. الزواج صعب ينجح بالحب والدعوات والنوايا بس لانو بيحتاج شغل وتفكير وصبر.. اليوم بيصيروا تلت سنين يارب العمر كلو".

يذكر أن كنده علوش وعمرو يوسف  تزوجا في عام 2017، بعد قصة حب فاجأت الوسط الفني، وحضر الزفاف عدد كبير من نجوم الفن.


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