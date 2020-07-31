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فن

هالة صدقى تهنئ متابعيها بعيد الأضحى المبارك

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:07 ص
هالة صدقي
هالة صدقي
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محمد بدران
حرصت الفنانة هالة صدقى على تهنئة متابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر حسابها على موقع "انستجرام".

ونشرت هالة صدقى صورة وعلقت عليها قائلة :"كل سنه وكلنا بألف خير يارب".

وشاركت هالة صدقي مؤخرا في بطولة مسلسل" ليه لأ " متعدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف.

 "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللى قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.


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كل سنه وكلنا بألف خير يا رب

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