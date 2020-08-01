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حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالشرقية

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:33 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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محمد الطحاوي

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون فى حادث تصادم بين دراجتين ناريتين أمام قرية الفردية بطريق أبو كبير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وههيا العام، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف؛ مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم درجتين ناريتين أمام قرية الفردية طريق أبو كبير - ههيا.


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وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا العام ومستشفى الزقازيق الجامعى، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

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