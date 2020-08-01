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حوادث

استعجال التحريات في حريق شركة لـ الكابلات الكهربائية بالمطرية

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:01 ص
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
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عمرو خليفة
أمرت جهات التحقيق، باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية، في واقعة حريق شب داخل شركة لـ الكابلات الكهربائية بالمطرية.

وكان قد تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شركة لـ الكابلات الكهربائية بالمطرية.

على الفور تم توجيه ٤ سيارات إطفاء بإشراف اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة الذين تمكنوا من محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقى الشركة.

وتبين أن النيران التهمت أحد الأفران دون أى إصابات، تم تحرير محضر، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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