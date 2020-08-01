استعجال التحريات في حريق شركة لـ الكابلات الكهربائية بالمطرية

أمرت جهات التحقيق، باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية، في واقعة حريق شب داخل شركة لـ الكابلات الكهربائية بالمطرية.





وكان قد تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق.





تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شركة لـ الكابلات الكهربائية بالمطرية.





على الفور تم توجيه ٤ سيارات إطفاء بإشراف اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة الذين تمكنوا من محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقى الشركة.



