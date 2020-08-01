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«المصل واللقاح» تكشف عن موعد الموجة الثانية لفيروس كورونا وسر انخفاض عدد الإصابات

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم
أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن دول العالم الآن لم تتخطَ الموجة الأولى من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن بعض الدول التي بدأت بظهور الفيروس مجددا بسبب إهمال الإجراءات الاحترازية.

وأضاف "الحداد"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن موعد الموجة الثانية للفيروس سيكون عندما تنتهى الدول تماما من الفيروس ثم تأتي موجة أخرى تكون أشد أو أقل قوة حسب رأى العلماء، موضحا أن الدول التي تشهد ارتفاعا فى الإصابات هى دول لم يظهر بها الفيروس إلا الآن فقط.

وتابع أن أعداد الوفيات تختلف عند تعرض الأشخاص لفصيل معين من الفيروس أو التعرض لجرعة فيروسية معينة، إضافةً إلى الكمامات ومدى الالتزام بارتدائها، حيث إن ارتداءها يحمي بنسبة كبيرة جدا من الجرعة الفيروسية التى تدخل إلى الجسم.

وأشار إلى أن الآن هناك انخفاض فى نسب الوفيات بالعالم، مما يعنى أن الفيروس أصبح تأثيره أقل، نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوعى الكامل الآن بشأنه، حيث إن معظم الحالات لا تحتاج إلى تنفس وأسرة.

وأكد أنه كلما زاد الفيروس انتشارا زاد ضعفا وانتقاله من شخص إلى آخر يفقد جزءا من تأثيره على جسم الإنسان، لافتا إلى أن تلك النظريتين هى سبب انخفاض أعداد الوفيات بالعالم.

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