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التهاون يزيد من شدته.. استشارى حساسية: منحنى إصابات كورونا فى انخفاض مستمر

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:38 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة النصل واللقاح، إن منحنى إصابات كورونا فى إنخفاض مستمر، ولكن الإستمرار فى الإنخفاض يتطلب الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، بمعنى أن أى تهاون فى تطبيقها فى تلك الفترة قد يعاود الفيروس إلى الإنتشار مرة أخرى.

وأضاف "الحداد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأن هناك تكاسل من بعض المواطنين فى الإلتزام فى الإجراءات الإحترازية لإعتقادها أن الفيروس قد أنتهى، موضحا أن الفيروس لم ينته، بل فقط قلت شدته.

وتابع أن فيروس كورونا لا يزال خطير، لافتا إلى أنه لا يزال موجود بقوة، حيث يجب على المواطنين الإستمرار فى إرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعى حتى يتم إيجاد لقاح لهذا الفيروس.

وأكد أن سبب رجوع الإصابات مرة أخرى بالولايات المتحدة هو تهاونها من ذلك الفيروس، حيث ان فكرة إرتداء الكمامات والإلتزام بالإجراءات الإحترازية لم تكن بنفس القوة التى أجرتها الدول الأوروبية الأخرى أو الأسيوية، إلا أن الأن أتجهت لتطبيقها وأصبح لديها الوعى الكافى.
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