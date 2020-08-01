القوى العاملة: صرف 6 ملايين جنيه مستحقات واعتماد 1563 عقد عمل للمصريين بالرياض

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها ، بلغت مليون و440 ألفا و 556 ريالا سعوديا ، أي ما يوازي 6 ملايين و172 ألفا و542 جنيها مصريا تقريبا.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.





وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي (يناير - يونيو)، عن توفير فرص عمل واعتماد عقود بإجمالي 1563 منهم 1492 عقود وتأشيرات العمل التي تم اعتمادها ، فضلا عن توفير 71 فرص عمل داخلية .





وأوضح الملحق العمالي بالرياض أنه تم خلال الفترة تسوية 243 شكوى وديا ، ومازال هناك 59 شكوي تحت البحث والدراسة، فضلا عن القيام 1117 زيارة ولقاءً واستشارة ، حيث تم عمل 8 زيارات للجهات الحكومية لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات ، فضلا عن 3 زيارات لمنشآت أصحاب الأعمال ، وعقد 36 لقاءً واجتماع مع التجمعات العمالية ، والرد علي 1070 استفسارًا العمالة المصرية بالرياض من خلال المكتب .



