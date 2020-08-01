AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبيرة تغذية توضح كيفية تناول الطعام بشكل صحي أثناء العيد ..فيديو

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
نورهان رأفت
حذرت الدكتورة نورهان قنديل، خبيرة التغذية ، من تناول اللحوم بشكل مفرط خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موضحة خطرها البالغ على الصحة عند الإفراط فيها.

وأضافت "قنديل"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أنه لا يوجد نوع من اللحوم أفضل من آخر، موضحة ضرورة سلق أو شوي اللحوم "الضاني"، أو كانت تحتوي على كمية دهون عالية.

وأشارت خبيرة التغذية ، إلى أنها تعتمد على "العيش البلدي" المحمص في زيت الزيتون عند تحضير "الفتة" مع تقليل كمية الرز، ولا يشترط نوع معين.

وأكدت ضرورة تخفيف الشوربة من الدهون قبل استخدامها في تحضير الطعام، والاتجاه إلى اللحوم الحمراء الخالية من الدهون، وتقطيعها بأحجام صغيرة؛ لعدم الإضرار بالجسم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذر.. 3 مخاطر بانتظارك عند الإفراط في تناول اللحوم بعيد الأضحى ..فيديو

قبل العيد| اِعرف الطرق الصحية لطهي اللحمة ومدة الاحتفاظ بها في الثلاجة والفريزر.. 4 علامات تكشف الطازج منها

استشاري تغذية تحذر من كارثة في عيد الأضحى بعد الأكل وتنصح بـ 4 مشروبات

فيديوجراف.. أضرار تناول اللحوم بعد ذبحها مباشرة

استشاري تغذية يكشف الطريقة الصحيحة لتناول اللحوم والفتة في العيد .. فيديو

أول أيام عيد الأضحى .. تناول المشروبات الحارقة بعد اللحوم للشعور بالراحة

ترشيحاتنا

واتساب يدعم مشاركة 50 شخصا في مكالمات الفيديو.. كيف تستخدم

رحلة انحراف شيرى هانم وابنتها زمردة بدأت بزواج عرفي وانتهت بممارسة الرذيلة .. المتهمة: بناخد أدوية مهدئة

بمقدم 25%.. تعرف على آلية تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء

علامات تلف طرمبة المياه وخطورته على محرك السيارة

أنا مش إخوانية.. كندة علوش: من يؤذي مصر يؤذيني.. وهذا سبب اختفائي عن الساحة ومشروعي الفني القادم

يقبلها الخروف... بالأبيض ايمي سمير غانم تعيد على متابعيها عبر إنستجرام

AdvertisementS

وفاة مذيعة التلفزيون المصري نشوى الطوبجي

بين عناد مرتضى منصور وفرمان إعلام المصريين.. ماذا يحدث في قناة الزمالك؟

تخفيض عدد الأعضاء وإلغاء المكافآت الشهرية.. ننشر أهم تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

رياح شمسية تضرب الأرض غدا

رحلة انحراف شيرى هانم وابنتها زمردة بدأت بزواج عرفي وانتهت بممارسة الرذيلة .. المتهمة: بناخد أدوية مهدئة

سقوط جديد.. وزير الدفاع التركي يتطاول على الإمارات.. وأبو ظبي ترد: لا مكان للأوهام الاستعمارية

لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. المالية: تطبيق تعديلات الضريبة على الدخل بكل دقة

خيال علمي.. مدير الآثار يرد على إيلون ماسك بعد تصريحاته عن بناء كائنات فضائية لـ الأهرامات

بمقدم 25%.. تعرف على آلية تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء

مفاجأة.. يجوز مد فترة خصم المرتبات والمعاشات حتى بعد انتهاء كورونا

بعد اعترافها بتصوير نفسها عارية.. الجمهور يطارد مودة الأدهم

ترامب يعلنها: سنحظر تطبيق تيك توك اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمحجبات.. استوحى أزيائك من أمل حجازى

كيرلي وانسيابى.. شاهد أجمل تسريحات شعر ريهام حجاج

الطفلة المعجزة.. هند أنور تتحدى التوحد بموهبتها الفطرية في الإنشاد الديني