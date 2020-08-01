خبيرة تغذية توضح كيفية تناول الطعام بشكل صحي أثناء العيد ..فيديو

حذرت الدكتورة نورهان قنديل، خبيرة التغذية ، من تناول اللحوم بشكل مفرط خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موضحة خطرها البالغ على الصحة عند الإفراط فيها.





وأضافت "قنديل"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أنه لا يوجد نوع من اللحوم أفضل من آخر، موضحة ضرورة سلق أو شوي اللحوم "الضاني"، أو كانت تحتوي على كمية دهون عالية.





وأشارت خبيرة التغذية ، إلى أنها تعتمد على "العيش البلدي" المحمص في زيت الزيتون عند تحضير "الفتة" مع تقليل كمية الرز، ولا يشترط نوع معين.





وأكدت ضرورة تخفيف الشوربة من الدهون قبل استخدامها في تحضير الطعام، والاتجاه إلى اللحوم الحمراء الخالية من الدهون، وتقطيعها بأحجام صغيرة؛ لعدم الإضرار بالجسم.