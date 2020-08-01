خلاف على المحتوى التحريري.. انهيار أهم امبراطورية إعلامية في الولايات المتحدة

أعلن جيمس مردوخ، نجل روبرت مردوخ، مالك إحدى أهم المنصات الإعلامية في العصر الحديث "فوكس كورب" المالكة لمحطة فوكس نيوز الإعلامية الشهيرة، استقالته التي كانت صدمة كبيرة للإعلاميين حول العالم.











وحسب ما ورد في صحيفة "الجارديان"، فإن جيمس مردوخ أعلن استقالته أمس، الجمعة، معللا السبب بأن الخلاف على سياسة التحرير أصبح كبيرا للغاية وأنه لا يمكنه التوافق مع تلك السياسات.











المؤسف في الأمر أن مجموعة "نيوز كورب" تملك عددا كبيرا من المؤسسات الصحفية والمنصات الإعلامية والتي قد تتأثر من استقالته وتغيير سياستها، ومن أبرز تلك المؤسسات صحيفة التايمز الأمريكية، والصنداى تايمز، ذا صن، وول ستريت جورنال، وفي أستراليا ذا أستراليان، ومجموعة من المؤسسات الصحفية الأخرى، بالإضافة إلى المنصة العلامية الشهيرة فوكس نيوز.



