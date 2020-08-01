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رياضة

الدوري الإيطالي.. موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتلانتا والقناة الناقلة

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:28 ص
فريق إنتر ميلان
فريق إنتر ميلان
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محمد السعيد
يحل فريق إنتر ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره أتلانتا، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتلانتا والقناة الناقلة:

وتقام مباراة إنتر ميلان ضد أتلانتا في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2، بتعليق حفيظ دراجي.

إنتر ميلان ضد أتلانتا:

ويسعى إنتر ميلان بقيادة أنطونيو كونتي لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، لضمان إنهاء الموسم في المركز الثاني.

في المقابل يطمح أتلانتا الذي يقدم موسما تاريخيا في خطف الثلاث نقاط من أفاعي إنتر واقتناص الوصافة.

كانت مباراة الدوري الأول بين إنتر ميلان وأتلانتا انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

يذكر أن فريق يوفنتوس حسم لقب الدوري الإيطالي لصالحه، قبل جولتين من انتهاء المسابقة.

ترتيب إنتر ميلان وأتلانتا:

ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 79 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أتلانتا صاحب المركز الثاني.

مباريات أخرى في الدوري الإيطالي:

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي بريشيا مع سامبدوريا، ويوفنتوس مع روما، وميلان مع كالياري، ونابولي مع لاتسيو


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