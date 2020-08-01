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حقيقة بناء الكائنات الفضائية الأهرامات .. زاهي حواس: الملك رمسيس الثاني شرقاوي من الدلتا .. والأدلة التاريخية تؤكد بناء المصريين أحد عجائب الدنيا السبع

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:37 م
زاهي حواس
زاهي حواس
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محمد الاسكندرانى
 زاهي حواس :
ليس هناك اي دليل علمي على بناء الكائنات الفضائية الأهرامات 
الأدلة الاثرية والتاريخية واللغوية تثبت آن بناه الأهرام هم المصريون
الملك رمسيس الثاني شرقاوي من الدلتا وعائلته عاشت في "بر رعمسو" بقنطير الحالية
مقابر العمال بناة الأهرام تثبت للعالم أجمع ان الهرم كان المشروع القومي لمصر 



قال عالم الاثار المصرية الدكتور زاهي حواس يبدو آن أموال الملياردير إيلون ماسك  لم تجعله مشهورا، لذلك بدأ في الاعلان أن الأهرامات بانيها قوم جاءوا من الفضاء، وآن الملك رمسيس الثاني أيضا من الفضاء.


وكان المفروض الا آرد لانه لا يستحق ذلك، ولكن وجدت آن هذا الخبر نشر في كل مكان، ولكنه خبر ليس له اي دليل علمي.


ولذلك نعلن لهذا الملياردير آن الأدلة الاثرية والتاريخية واللغوية تثبت آن بناه الأهرام هم المصريون، وآن الملك رمسيس الثاني شرقاوي من الدلتا، وعائلته عاشت في "بر رعمسو" بقنطير الحالية وحكموا مصر في هذه الفترة، وآن هناك أدلة لغوية مكتوبه داخل مقابر الموظفين والنبلاء تشير إلي خوفو وهرمه، وآن الهرم هو رمز لاله الشمس، وانه جزء من الأهرامات  المصرية التي بنيت منذ الأسرة الثالثة حتي بداية الأسرة 18.


وآن مقابر العمال بناه الأهرام تثبت للعالم أجمع ان الهرم كان المشروع القومي لمصر، وان بناة الاهرام قد عملوا في بناء الهرم لمدة 32 عاما .



وقد كُشف مؤخرا عن بردية وادي الجرف التي يحدثنا فيها رئيس العمال "مرر" عن بناء الهرم وقطع الأحجار من طره، وأعلن آن اسم هرم خوفو هو "آخت خوفو" بمعني آفق خوفو، ومنطقة الهرم كانت تعرف باسم "عنخ خوفو" بمعني خوفو يعيش. 


وارجو من هذا الملياردير آن يثقف نفسه ويقرأ ما كُتب عن الفراعنة وعن الأهرام حتي يعرف آن الأهرامات ليس لها صلة بالفضاء وآن بناة الأهرام هم المصريون وان الملك رمسيس الثاني هو مصري شرقاوي.
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